Legendarny Waldek Złotopolski powraca! Sensacyjna wiadomość z Polsatu. To już pewne!

Waldek Złotopolski w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

To już pewne! Waldek Złotopolski, a właściwie aktor Andrzej Nejman, powraca do pierwszej ligi celebryckiego świata! Czeka go nowe wyzwanie. Na oficjalnym profilu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pojawił się komunikat, który nie pozostawia żadnych wątpliwości. - Jeśli ktoś potrafi wcielić się dosłownie we wszystko – to właśnie on! Andrzeju, scena "TTBZ "już na ciebie czeka! - czytamy na Instagramie. Mimo że Andrzej Nejman zagrał w swoim życiu wiele ról, dla znacznej części Polaków na zawsze już pozostanie Waldkiem z serialu "Złotopolscy". Trudno uwierzyć w to, że aktor w zeszłym roku skończył 50 lat.

Andrzej Nejman o Waldku Złotopolskim. "Przyniósł mi dużo dobrego, ale i przysporzył trochę kłopotów"

Co ciekawe, na swoją najważniejszą rolę w życiu aktor patrzy z pewnym dystansem. Z powodu Waldka Złotopolskiego Andrzej Nejman miewał i kłopoty, i korzyści.

Waldek przyniósł mi dużo dobrego, ale i przysporzył trochę kłopotów. Grałem prostego chłopaka z sąsiedztwa, więc w wielkomiejskich dyskotekach Warszawy czy Wrocławia nie był on tak dobrze odbierany, a przecież dla wielu ja i moja postać to to samo. A co dobrego przyniósł oprócz popularności? Na planie poznałem Pawła Wawrzeckiego i śp. Jerzego Turka. To dzięki ich namowom ówczesny dyrektor Teatru Kwadrat zaprosił mnie do współpracy. Do dzisiaj Jerzy Turek jest moim zawodowym guru. Zastanawiam się, jak by ocenił moje decyzje

- wspominał w rozmowie z Pomponikiem Andrzej Nejman, który w marcu zeszłego roku na galę z okazji ogłoszenia wyników drugiej edycji plebiscytu Top Seriale przyszedł ze swoją córką - Martą (15 l.). Aktor ma także 18-letniego syna - Jakuba. Być może dzieci pójdą drogą słynnego ojca, bo - jak zdradził legendarny Waldek Złotopolski - spędzają one z nim sporo czasu w teatrze.

Wychowujemy je nie przez nakazy i zakazy, raczej przez rozmowę, wzajemne poznanie racji. Są utalentowane, ale w tak wielu kierunkach, że absolutnie nie będę ich namawiał na związanie się ze sceną. Same zdecydują, co chcą w życiu robić

- zastrzegł jednak Andrzej Nejman, którego niebawem zobaczymy w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

