Waldek ze Złotopolskich skończył 50 lat! Zmienił się nie do poznania. Oto jego nastoletnia córka

Andrzej Nejman w latach 90. i na początku XX wieku był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Wszystko dzięki roli Waldka w serialu "Złotopolscy", Do dziś fani tej produkcji TVP wspominają miłosne perypetie nieco narwanego rolnika. Poł Polski żyło związkiem Waldka i Weroniki, którą grała także już nieco zapomniana Agnieszka Sitek. Sam Andrzej Nejman z sentymentem wspomina rolę Waldka w "Złotopolskich", choć za nią nie tęskni. - Waldek przyniósł mi dużo dobrego, ale i przysporzył trochę kłopotów. Grałem prostego chłopaka z sąsiedztwa, więc w wielkomiejskich dyskotekach Warszawy czy Wrocławia nie był on tak dobrze odbierany, a przecież dla wielu ja i moja postać to to samo. A co dobrego przyniósł oprócz popularności? Na planie poznałem Pawła Wawrzeckiego i śp. Jerzego Turka. To dzięki ich namowom ówczesny dyrektor Teatru Kwadrat zaprosił mnie do współpracy. Do dzisiaj Jerzy Turek jest moim zawodowym guru. Zastanawiam się, jak by ocenił moje decyzje - mówił aktor w rozmowie z Pomponikiem. Andrzej Nejman po odejściu ze "Złotopolskich" sporo czasu poświęcał rodzinie. Z zoną Małgorzatą ma dwoje dzieci: syna Jakuba (17 l.) i córkę Martę (14 l.). Właśnie ją słynny Waldek ze "Złotopolskich" zaprowadził na salony!

Andrzej Nejman z córką na imprezie. Waldek ze "Złotopolskich" mocno się zmienił

W marcu 2024 roku Andrzej Nejman z córką przyszedł na galę z okazji ogłoszenia wyników drugiej edycji plebiscytu Top Seriale. Mimo tego, że na imprezie nie zabrakło wielkich gwiazd (m.in. Agnieszki Kaczorowskiej, Pauliny Krupińskiej czy Piotra Stramowskiego), to największe wrażenie zrobili właśnie Waldek ze "Złotopolskich" ze swoją córką Martą. Kilka lat temu we wspomnianej rozmowie z Pomponikiem aktor opowiadał o tym, jak łączy pracę z opieką nad dziećmi i ich wychowaniem. - Są blisko dziadkowie, którzy nam pomagają. Dzieci mają rozmaite zajęcia dodatkowe w szkole, nie nudzą się. Zresztą sporo czasu spędzają z nami w teatrze. Wychowujemy je nie przez nakazy i zakazy, raczej przez rozmowę, wzajemne poznanie racji. Są utalentowane, ale w tak wielu kierunkach, że absolutnie nie będę ich namawiał na związanie się ze sceną. Same zdecydują, co chcą w życiu robić - zaznaczył Andrzej Nejman. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Andrzeja Nejmana z córką. Szok, jak przez lata zmienił się Waldek ze "Złotopolskich"!

