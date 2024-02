Ukrywali ciążę niemal do ostatniej chwili. Vito Bambino właśnie został ojcem. Poruszające foto

Serial "Złotopolscy" przez lata wciągał Polaków. Całe rodziny w każdą sobotę i niedzielę zasiadały przed odbiornikami, by obejrzeć w TVP zaraz po "Familiadzie" kolejne odcinki serialu o rodzinach Złotopolskich i Gabrielów. Ostatni odcinek "Złotopolskich" wyemitowany został w 2010 roku. Łącznie nakręcono 1121 odcinków w 15 seriach. Pamiętacie aktorki, które zagrały w kultowej produkcji TVP? Rozwiążcie nasz Quiz Złotopolscy i Gabrielowie. Tylko kobiety. Dopasuj aktorkę do postaci. Przed Wami 20 pytań i... powrót do wspomnień.

Pod quizem znajduje się galeria: Weronika ze Złotopolskich po latach. Tak się zmieniła Agnieszka Sitek

Quiz Złotopolscy i Gabrielowie. Tylko kobiety. Dopasuj aktorkę do postaci Pytanie 1 z 20 Martę Gabriel zagrała: Ewa Kasprzyk Ewa Ziętek Ewa Wiśniewska Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.