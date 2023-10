Weronika ze "Złotopolskich" miała być postacią drugoplanową. Agnieszka Sitek stała się legendą

Weronika ze "Złotopolskich", czyli Agnieszka Sitek, na plan niezapomnianego serialu TVP trafiła tuż po ukończeniu Akademii Teatralnej w Warszawie. Mało kto wie, że z początku jej rola nie należała do tych kluczowych z punktu widzenia telewidzów. - Nie sądziłam, że rola tak urośnie. W pierwszych odcinkach Weronika była postacią drugoplanową. Była w ciąży z Mirkiem Gabrielem. Scenarzysta wspomniał, że być może urodzi bliźnięta. Tyle o niej wiedziałam - wspominała Agnieszka Sitek w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Fani jednak szybko pokochali Weronikę ze "Złotopolskich" i ta stała się jedną z ważniejszych postaci w serialu TVP. Niektórzy mówią, że dziś jest już legendą. Widzowie śledzili perypetie Weroniki związane z dziećmi i z mężczyznami - Radkiem Gabrielem i Waldkiem Złotopolskim. W 2001 roku Agnieszka Sitek - ku rozpaczy widzów - nagle zdecydowała się odejść ze "Złotopolskich". Potem los potraktował ją okrutnie.

Dlaczego Agnieszka Sitek odeszła ze "Złotopolskich"? Grana przez nią Weronika zginęła w zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku

Na temat aktorki grającej Weronikę w serialu "Złotopolscy" pojawiły się paskudne plotki. Straszne, co musiała ona przejść. Mówiło się o jej kaprysach, humorach, trudnym charakterze, a nawet kiepskich relacjach z produkcją. - Zrezygnowałam z roli po długiej rozmowie z nieżyjącym już Marianem Terleckim, ówczesnym współproducentem serialu. Rozmowa dotyczyła głównie planów związanych z rozwojem mojej postaci oraz wyrazu artystycznego. Nie finansów. Ktoś "życzliwy" zrobił z tej całej sytuacji newsa. Kilku dziennikarzy go podchwyciło i tak już zostało - żaliła się Agnieszka Sitek w rozmowie z "Życiem na gorąco". Grana przez nią Weronika zginęła w zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku. Aktorka po odejściu ze "Złotopolskich" już nie wróciła do dawnej sławy. Zdaje sobie sprawę z upływającego czasu. - Film zawsze lubił młode dziewczyny, trudno więc się dziwić, że nie ja w tej chwili odgrywam w nim pierwszoplanową rolę - przyznała gorzko Agnieszka Sitek.

Weronika ze "Złotopolskich" po latach pojawiła się publicznie. Zaskoczyła swoim wyglądem

Weronika ze "Złotopolskich" niemal zupełnie zniknęła za świata show-biznesu. Zdarzało jej się gościnnie pojawiać na planie seriali, takich jak "Na dobre i na złe" czy "Prawo Agaty", ale to już nie było to samo, co w czasach szczytu popularności "Złotopolskich". Dla wielu szokiem był publiczny występ Agnieszki Sitek w 2022 roku. Aktorka pojawiła się w "Wielkim Teście" TVP. Miała już 49 lat i wszystkich zaskoczyła swoim wyglądem. Cały czas wygląda niemal tak samo, jak wtedy, gdy była Weroniką w "Złotopolskich". Agnieszka Sitek nadal jest bardzo szczupła i nadal zachwyca urodą. I to mimo tego, że świat show-biznesu nie potraktował jej zbyt dobrze.