Debata w Końskich. Pierwsze komentarze w internecie

Co nas czeka?

Dwie debaty w Końskich. Lawina komentarzy

W pierwszej debacie zorganizowanej na rynku w Końskich wzięli udział kandydaci na prezydenta: Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Krzysztof Stanowski i Joanna Senyszyn. Na pochwały internautów zasłużył marszałek Hołownia.

- "Czy się to komuś podoba czy nie, to tylko jedno jest dziś pewne: Szymon Hołownia wrócił właśnie z długiej podróży. Przyjętym przez konkurentów wezwaniem do solidarnego zachowania względem drugiej debaty postawił tylko kropkę nad i" – napisał na portalu X Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego, cytowany przez serwis dorzeczy.pl.

- "Hołownia na fali, Mentzen powinien się martwić" – napisała Dominika Wielowieyska, dziennikarka "Gazety Wyborczej".

Nieobecność Trzaskowskiego na debacie organizowanej przez TV Republika mocno podsumował Paweł Szefernaker, szef sztabu Karola Nawrockiego

Trzaskowski stchórzył i nie przyszedł na pierwszą debatę w tych wyborach organizowaną przez @RepublikaTV, @TV_Trwam i @wPolscepl. W sztabie Trzaskowskiego panika, więc postanowił mnie kłamliwie zaatakować. Tchórz i kłamca!— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) April 11, 2025

Był rok 2015. Debata Komorowski - Duda w TVN. Chorągiewka PO - przyniesiona przez Dudę- ląduje przy urzędującym prezydencie. Ten odnosi ją do Moniki Olejnik. Dziś ten sam manewr powtarza Nawrocki. Stawia tęczową flagę przy Trzaskowskim. Ten odkłada ją na podłogę. Do akcji wkracza…— Bogdan Rymanowski (@BogRymanowski) April 11, 2025

"To zdjęcie przejdzie do historii. Trzaskowski schował tęczową flagę pod podest, Magda miała odwagę ją przejąć. Jedna jest sojuszniczka na tej scenie" – skomentował z kolei Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości z Nowej Lewicy.

Tak podsumowano gest Magdaleny Biejat, która przyjęła tęczową flagę od Rafała Trzaskowskiego. Flagę postawił przed kandydatem KO Karol Nawrocki. Trzaskowski postawił ją na podłodze.

Sonda Kto wygrał pierwszą debatę w Końskich? Szymon Hołownia Karol Nawrocki Marek Jakubiak Joanna Senyszyn Krzysztof Stanowski