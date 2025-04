Coraz więcej chętnych do udziału w prezydenckiej debacie. Do Końskich jadą Biejat i Zandberg

Kim jest Wiesław Lewicki, który chce być prezydentem Polski?

Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji kandydata Wiesława Lewickiego. Jak wyjaśniła PKW, powodem takiej decyzji było "niedołączenie do zgłoszenia wykazu co najmniej 100 000 obywateli popierających zgłoszenie kandydata". Kim jest Wiesła Lewicki, który chciał startować na prezydenta Polski? To przedsiębiorca z Łodygowic, w ostatnich latach dał się poznać jako aktywny uczestnik polskiej sceny politycznej. Kim jest człowiek, który stanął na czele partii Normalny Kraj i jakie poglądy głosi? Wiesław Lewicki próbował swoich sił w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, ale wtedy nie udało mu się zdobyć mandatu poselskiego (zdobył 238 głosów), jego ambicje polityczne sięgają jednak znacznie dalej. Partia Normalny Kraj, której prezesem jest Wiesław Lewicki, ma swoje korzenie w Stowarzyszeniu "Republikanie". Powstała w styczniu 2015 roku w wyniku rozłamu w tej organizacji, początkowo działając pod nazwą Kongres Republikański. Do kluczowych założeń programowych partii Normalny Kraj należą: współpraca z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Chin, wzmocnienie niezależności wymiaru sprawiedliwości, a jeśli chodzi o edukacje to np. likwidacja testów w szkołach.

Kim jest Romuald Starosielec? Już raz chciał być kandydatem na prezydenta

Romuald Tadeusz Starosielec z zawodu jest dziennikarzem, z wykształcenia to absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 2019 roku oraz w latach 2020-2023 Starosielec był prezesem partii Jedność Narodu. Obecnie jest prezesem partii Ruch Naprawy Polski. W 2018 r. kandydował do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ale nie uzyskał mandatu. W 2024 roku w wyborach samorządowych startował jako kandydat na prezydenta Warszawy, był kandydatem z ramienia Ruchu Naprawy Polski. Jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to chciał w nich wystartować już pięć lat temu, ale nie uzyskał wystarczającej liczby podpisów poparcia potrzebnych do zarejestrowania kandydatury.

Kim jest Maciej Maciak? Kandydat na prezydenta od dawna marzy o wielkiej polityce

Maciej Maciak to kandydat, który złożył co prawda podpisy poparcia pod swoją kandydaturą w Państwowej Komisji Wyborczej, ale w jego przypadku nie wszystko poszło gładko. Maciak został wezwany przez PKW do usunięcia wad w zgłoszeniu. Kim jest Maciak? To związany z Włocławkiem lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju, który w wyborach samorządowych 2018 startował na prezydenta Włocławka, uzyskał wtedy ponad 6 tysięcy głosów, co przełożyło się na 14,18 proc. poparcia i dało mu czwarte miejsce w prezydenckim wyścigu. W 2023 roku startował w wyborach parlamentarnych, zdobył 1 298 głosów, ale mandatu nie zdobył, a startował z KW Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Jest związany z mediami, bo przez prawie 10 lat pracował w telewizji CW24. Potem prowadził działalność w serwisie YouTube, miał kanał "Musisz to wiedzieć".