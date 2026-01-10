72-letnia Małgorzata Potocka w "Tańcu z Gwiazdami". Będzie najstarszą uczestniczką! Pobije rekord Bursztynowicz

Wielbiciele "Tańca z Gwiazdami" już przebierają nogami i odliczają dni. Wiosną, a konkretnie 1 marca 2026 r., Polsat wyemituje kolejną edycję uwielbianego show. Już wiadomo, że w programie będziemy śledzić zmagania Mateusza Pawłowskiego, młodego aktora, którego zna każdy fan serialu "Rodzinka.pl".

Startujemy z ogłoszeniami gwiazd 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". I od razu mocne otwarcie! Na parkiet wchodzi Mateusz Pawłowski. Widzowie znają go doskonale z "Rodzinki.pl", gdzie dorastał na naszych oczach, a teraz czas na zupełnie nowy rozdział i zupełnie nowe wyzwanie. Jak odnajdzie się w tanecznej rzeczywistości? Przekonamy się już w nowej edycji - czytamy na facebookowym profilu programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Zobacz także: 71-letnia Barbara Bursztynowicz niczym młódka! Wyskoczyła na parkiet "Tańca z Gwiazdami" w szokująco krótkiej mini. Ale nogi!

Według oficjalnej strony Polsatu 21-letni aktor będzie konkurował m.in. z Małgorzatą Potocką, aktorką, która karierę w branży robi od ponad 50 lat. 72-letnia gwiazda ma być częścią gwiazdorskiej ekipy, która już w marcu zaprezentuje się w "TzG".

Zobacz także: Małgorzata Potocka od lat nie widziała najbliższych! Rosja stała się dla nich więzieniem

Małgorzata Potocka w "Tańcu z Gwiazdami". Będzie najstarszą uczestniczką

Serwisy Halo, tu Polsat i Polsat poinformowały, że do grona gwiazd walczących o Kryształową Kulę dołączy właśnie Małgorzata Potocka. Aktorka ma 72 lata, a w sierpniu skończy 73. Będzie najstarszą uczestniczką show, zaraz po Barbarze Bursztynowicz, która szalała na parkiecie u boku Michała Kassina jako 71-latka.

Zobacz także: Zapłakana Barbara Bursztynowicz! Internauci musieli to skomentować. Tak pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami"

Udział w "Tańcu z Gwiazdami" to ogromny wysiłek i wielkie wyzwanie dla każdego uczestnika - bez względu na wiek. Wymaga przygotowania fizycznego oraz psychicznego, bo cotygodniowe zmagania potrafią wykończyć nawet najbardziej wysportowanych i pracowitych. Właśnie dlatego gwiazdy zaczynają treningi już ponad miesiąc przed pierwszym występem. Później, od pierwszego odcinka aż do momentu, gdy odpadną, trenują niemal nieustannie i zmagają się z ogromną presją.

Zobacz także: Małgorzata Potocka związała się z dużo młodszym mężczyzną? Kim jest jej ukochany?

Zobacz więcej zdjęć. Barbara Bursztynowicz ma 71 lat i robi takie popisy w "Tańcu z Gwiazdami". Dacie wiarę?

Bagi wygrał "Taniec z Gwiazdami". Do programu przyszedł z misją! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.