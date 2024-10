Małgorzata Potocka związała się z dużo młodszym mężczyzną? Kim jest jej ukochany?

Tak Krystyna Janda potraktowała młodziutką aktorkę! Dziś ta dziewczyna jest wielką gwiazdą, ale wciąż to w niej siedzi

Małgorzata Potocka porzuciła pierwszego męża dla Grzegorza Ciechowskiego

Małgorzata Potocka to znana polska aktorka, reżyserka, producentka oraz osobowość medialna. Jej życie miłosne od zawsze budziło spore zainteresowanie mediów, a jej związki wielokrotnie trafiały na łamy prasy. Pierwszego męża poznała jeszcze w czasie studiów w łódzkiej filmówce. Ona była młodą, piękną, pełną charyzmy studentką, on "najfajniejszym facetem na uczelni" - jak wspominała o latach.

Wspaniały artysta, intelektualista, miał wiedzę i czar. Do tego wielkie chłopisko i świetny tancerz. Jedyny mężczyzna, z którym mogłam być

- tak mówiła w wywiadzie opublikowanym w "Wysokich Obcasach" o swoim pierwszym mężu, Józefie Robakowskim. Ich szczęśliwy związek zachwiał się w posadach, gdy poznała Grzegorza Ciechowskiego. Choć ich romans miał być tajemnicą, to dali się przyłapać w łóżku przez ówczesną żonę muzyka. Oboje porzucili dotychczasowych partnerów, by być razem. Przez wiele lat tworzyli zgodny duet... aż do momentu, gdy Ciechowski postanowił związać się z Anną Wędrowską, która pracowała dla nich jako gosposia.

Rozstanie z Grzegorzem Ciechowskim było ciosem, kolejny jej związek rownież zakończył się zdradą

Potocka i Ciechowski byli jedną z najbardziej znanych par w polskim show-biznesie lat 80. i 90. Ich relacja była wyjątkowa, intensywna i pełna wspólnych projektów artystycznych. Aktorka towarzyszyła Ciechowskiemu zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, będąc jego partnerką, muzą i menadżerką. Aktorka mocno przeżyła zdradę i rozstanie. Kolejna relacja również nie była łatwa, bo wybranek aktorki był żonaty. Z restauratorem Adamem Gesslerem była 7 lat. Związek zakończył się, kiedy mężczyzna zdradził i żonę, i ją.

Kim jest nowy ukochany Małgorzaty Potockiej?

Dla Małgorzaty Potockiej miłość zawsze miała duże znaczenie, ale z wiekiem nauczyła się równoważyć swoje uczucia z obowiązkami zawodowymi. Wspierała córkę w jej wyborach życiowych i artystycznych, inspirując ją swoim przykładem i doświadczeniami. W ostatnich latach aktorka pojawia się w mediach głównie w kontekście swoich projektów zawodowych, rzadziej opowiada o swoim życiu prywatnym.

Tym bardziej interesujące są doniesienia ShowNews jakoby aktorka znów była w związku. Ostatnio widywana jest z 46-letniego scenografem Michałem Draczem (ich wspólne zdjecia znajdziecie w galerii) i ma to być relacja nie tylko zawodowa. Na styczniowej premierze "Domu otwartego" w Teatrze Polskim w Warszawie trzymali się za ręce. Ostatnio zaś byli widziani razem w Nowym Jorku, gdzie promowali wyprodukowana przez Potocką sztukę Gombrowicza p.t. "Ślub"

Trudno było nie zauważyć, że Małgosia i Michał są parą. Okazywali sobie czułość na każdym kroku - on ją obejmował swoim męskim, ramieniem a ona się na nim z radością opierała.(...) Połączyła ich miłość do sztuki.

- cytuje swojego informatora serwis ShowNews.