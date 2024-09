Polska gwiazda wychowała się w klasztorze. Po latach wyznała, jak do tego doszło

Rzymskie 50. urodziny Martyny Wojciechowskiej. Nie do wiary kto jej towarzyszył

Małgorzata Potocka: Burzliwe życie polskiej artystki

Małgorzata Potocka (71 l.) ma za sobą naprawdę burzliwą przeszłość. O jej związku z Grzegorzem Ciechowskim krążą już legendy, a konflikt z wdową po muzyku ciągnie się od wielu lat. Po rozwodzie z Józefem Robakowskim i głośnym rozstaniu z Ciechowskim z dnia na dzień została bez dachu nad głową oraz środków na życie. Aktorka powoli staczała się na samo dno. Chociaż jej sytuacja finansowa nie należała do najlepszych, to zawsze znalazły się jakieś pieniądze na alkohol. Nic więc dziwnego, że jej córki nie wspominają tamtego okresu.

Matylda kilka lat temu wyznała mi, że nie była ze mnie jako matki zadowolona. To mi złamało serce, bo zawsze starałam się, nawet w tych najtrudniejszych momentach - stan wojenny, rozstanie, cygańskie życie - być dla córek jak najlepszą matką - wspominała kilka lat temu w wywiadzie dla magazynu "Gala".

Wyznanie córki było dla niej ogromnym ciosem, bowiem zawsze starała się być dla córek wsparciem. Potocka sama nie ma za sobą zbyt dobrego dzieciństwa. Artystka jest córką scenografa Ryszarda Potockiego oraz Marii Chybowskiej, reżyserki dokumentalistki. Plan filmowy był jej drugim domem. Miała zaledwie sześć lat, gdy po raz pierwszy stanęła przed kamerą. Zadebiutowała w filmie "Wszystko jest na sprzedaż" Andrzeja Wajdy. Kilka lat później ojciec zainteresował ją fotografią. Od tamtej pory jej dzieła można było podziwiać na wielu wystawach.

Małgorzata Potocka: Rozwód rodziców zmienił wszystko

Wczesne lata dzieciństwa Małgorzata Potocka wspomina dobrze. Jednak doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wychowała się w bańce artystycznego świata. W rozmowie z Anną Jurksztowicz wspominała, że wyjście z niej było sporym szokiem.

To późniejsze zderzenie z rzeczywistością było dla mnie dość tragiczne. Ja tej rzeczywistości nie akceptowałam - przyznała.

Dzieciństwo Małgorzaty Potockiej chociaż beztroskie, to nie było idealne. Rodzice artystki niemal nieustannie się kłócili. W rozmowie z "Wysokimi Obcasami Extra" wspominała, że bardzo ich kochała, ale razem byli nie do wytrzymania. Wiele razy marzyła o tym, żeby się rozwiedli.

Ścinałyśmy się przeważnie o jakieś duperele, o rzeczy nieważne, jak to w domu bywa. U podstaw wielu napięć był ojciec, którego ja kochałam, a ona krytykowała. Nie mogłam znieść, kiedy mówiła do mnie: "Jesteś taka jak twój ojciec" - wspominała.

W końcu jej marzenie się spełniło. Rozwód rodziców na zawsze zmienił życie Potockiej. Jak sama stwierdziła - był to koniec jej dotychczasowego życia. Dorastająca Małgorzata zaczęła się buntować i stwarzać wiele problemów. Mama nie mogąc nad nią zapanować wysłała ją do ośrodka dla trudnej młodzieży. Przebywały tam również osoby z poważnymi problemami psychicznymi. Zabrano ją stamtąd po kilku niebezpiecznych sytuacjach. Nastolatka trafiła następnie do klasztoru sióstr niepokalanek w Nowym Sączu.

Byłam anarchistycznym bachorem, który nikogo nie słuchał i chciał robić tylko to, co chce. Pociągnęło to za sobą masę różnych konsekwencji… Musiałam wychowywać się w klasztorze, byłam także w ośrodku dla trudnych dzieci – wyznała Potocka Annie Jurksztowicz dla Złotej Sceny.

Małgorzata Potocka u Jaruzelskiej: „NA MIŁOŚĆ NIGDY NIE JEST A PÓŹNO"

Małgorzata Potocka odbudowała relacje z córkami