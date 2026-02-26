Sandra Kubicka po rozprawie rozwodowej zaszyła się w domu. Pokazała 100 białych róż i odpaliła telewizor. "Dzień dla siebie"

Rozwód Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiwa-Barona właśnie się dzieje. Ich pierwsza rozprawa rozwodowa odbyła się 25 lutego w jednym z warszawskich sądów i trwała… zaledwie 15 minut! Małżonkowie, którzy jeszcze niedawno pokazywali się razem w mediach społecznościowych jako szczęśliwa rodzina, teraz trzymają się od siebie z daleka. Ich pierwsze podejście do oficjalnego zakończenia małżeństwa było dość nerwowe.

Na korytarzu panowało napięcie. Ochroniarze i policja pilnowali porządku, a fotoreporterzy czekali na choćby jedno słowo od byłych kochanków. Kubicka, wyraźnie zdenerwowana, weszła do gmachu sądu osobno, a Baron przemknął bocznym wejściem w towarzystwie ochrony.

Rozwód Kubickiej i Barona jest w toku. To nie koniec

Zanim jeszcze rozprawa się rozpoczęła, doszło do gorącej wymiany zdań. Muzyk miał mówić do modelki:

Sandra, przestań. Nie rozmawiam z tobą!

To tylko podkręciło emocje. Byli partnerzy trzymali się z daleka od siebie, unikając kontaktu wzrokowego. Samo posiedzenie sądu było błyskawiczne, wystarczył kwadrans. Ani Sandra, ani Baron nie zostali wezwani na ogłoszenie wyroku, a prawniczka muzyka poinformowała jedynie, że sprawa nadal jest w toku i nie podano jeszcze terminu kolejnej rozprawy.

Drugie podejście do rozwodu

To nie jest pierwsza próba zakończenia ich małżeństwa. Kubicka po raz pierwszy złożyła wniosek o rozwód w grudniu 2024 r., kilka miesięcy po ślubie, który Sandra i Aleksander wzięli w kwietniu 2024 r. Różne wyobrażenia o wspólnym życiu po narodzinach syna Leona doprowadziły do kryzysów, pojednania, a potem ponownego rozstania.

Teraz wszystko wskazuje na to, że ich rozwód może potrwać dłużej, niż ktokolwiek się spodziewał. Kto jeszcze pojawi się na kolejnej rozprawie i czy dojdzie do ostatecznego rozstania, to pytania, na które czekają fani i media.

Sandra po rozprawie. Musiała odreagować

Rozprawa odbiła się na Kubickiej, która po powrocie do domu z sądu, dała fanom znać o swoich planach na ten trudny dzień. Modelka postanowiła skupić się na sobie. W domu czekał na nią bukiet 100 róż ("100 róż, bo teraz na 100 procent"), miękka kanapa, koc i telewizor.

Gwiazda zdradziła, że zamierza nie wychodzić spod ciepłego pledu i obejrzeć dokument o Dodzie! Jej starsza koleżanka też ma za sobą rozwód, a nawet kilka.

Dzisiaj zarezerwowałam sobie dzień dla siebie - podsumowała na InstaStory.

