71-letnia Barbara Bursztynowicz niczym młódka! Wyskoczyła na parkiet "Tańca z Gwiazdami" w szokująco krótkiej mini. Ale nogi!

Jesienią 2025 roku wystartowała wyjątkowa, bo jubileuszowa, 17. edycja programu Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Jest to zarazem 30. edycja tego uwielbianego formatu, który w Polsce można oglądać już od 20 lat. Lista uczestników przyciągała uwagę od samego początku: w show pojawili się m.in. Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Lanberry, Katarzyna Zillmann, Tomasz Karolak i Barbara Bursztynowicz. Do par dołączyli też m.in. Agnieszka Kaczorowska czy Marcin Rogacewicz.

Część gwiazd już odpadła z rywalizacji (w tym Kaczorowska i Rogacewicz, którym noga omsknęła się w 7. odcinku nowej edycji!), ale o Kryształową Kulę nadal walczy Barbara Bursztynowicz. Gwiazda "Klanu" w ostatnim odcinku pokazała się w niesamowitej stylizacji!

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Pierwszy taniec i już padły cztery dziesiątki! Co to był za występ!

Bursztynowicz jak młoda dziewczyna. Zgrabne nogi w kusej mini

Barbara Bursztynowicz ma 71 lat, a w przyszłym roku skończy 72! Ale patrząc na nią, nie sposób odgadnąć, że od ponad dekady mogłaby być na emeryturze. Choć aktorka w "Tańcu z Gwiazdami" nie otrzymuje najwyższych not, to jurorzy zawsze podkreślają, że należy jej się ogromne uznanie za systematyczne treningi, upór i samozaparcie. Gwiazda nie odpuszcza i daje z siebie wszystko.

Czy to magia tańca i wielogodzinnych treningów, a może radości z nowego wyzwania, ale Bursztynowicz z odcinka na odcinek wydaje się coraz młodsza! Aktorka wręcz promienieje.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz sprawili, że parkiet "Tańca z Gwiazdami" zapłonął! Te ruchy mówią wszystko o ich związku

W 7. epizodzie 17. edycji show nie było inaczej. Bursztynowicz odsłoniła zgrabne nogi w bardzo krótkiej, chabrowej sukience. Wykonała w niej salsę, oczywiście z Michałem Kassinem u boku. Para zgarnęła 23 punkty i przeszła do kolejnego etapu zmagań o nagrody oraz Kryształową Kulę.

Zobacz także: Kaczorowska remontuje dom, a Rogacewicz wprowadzi się na gotowe? Szok, co wyszło!

Zobacz więcej zdjęć. Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" w najgorętszych choreografiach sprzed lat. Musieli pokonać nieśmiałość

Wiktoria Gorodecka przyszła do "Tańca z Gwiazdami" wzbudzać kontrowersje. Oto co sądzi o komentarzu Pavlović po swoim ostatnim tańcu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.