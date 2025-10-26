71-letnia Barbara Bursztynowicz niczym młódka! Wyskoczyła na parkiet "Tańca z Gwiazdami" w szokująco krótkiej mini. Ale nogi!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-10-26 22:47

Barbara Bursztynowicz, gwiazda "Klanu", która w styczniu przyszłego roku skończy 72 lata, wparowała na parkiet podczas 7. odcinka "Tańca z Gwiazdami" i zaskoczyła wszystkich. Nie dość, że popisowo ruszała nogami, to jeszcze odsłoniła je niczym młódka. Bursztynowicz miała na sobie wyjątkowo kuse taneczne wdzianko. Zobaczcie!

Super Express Google News

Jesienią 2025 roku wystartowała wyjątkowa, bo jubileuszowa, 17. edycja programu Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Jest to zarazem 30. edycja tego uwielbianego formatu, który w Polsce można oglądać już od 20 lat. Lista uczestników przyciągała uwagę od samego początku: w show pojawili się m.in. Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Lanberry, Katarzyna Zillmann, Tomasz Karolak i Barbara Bursztynowicz. Do par dołączyli też m.in. Agnieszka Kaczorowska czy Marcin Rogacewicz.

Część gwiazd już odpadła z rywalizacji (w tym Kaczorowska i Rogacewicz, którym noga omsknęła się w 7. odcinku nowej edycji!), ale o Kryształową Kulę nadal walczy Barbara Bursztynowicz. Gwiazda "Klanu" w ostatnim odcinku pokazała się w niesamowitej stylizacji!

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Pierwszy taniec i już padły cztery dziesiątki! Co to był za występ!

Bursztynowicz jak młoda dziewczyna. Zgrabne nogi w kusej mini

Barbara Bursztynowicz ma 71 lat, a w przyszłym roku skończy 72! Ale patrząc na nią, nie sposób odgadnąć, że od ponad dekady mogłaby być na emeryturze. Choć aktorka w "Tańcu z Gwiazdami" nie otrzymuje najwyższych not, to jurorzy zawsze podkreślają, że należy jej się ogromne uznanie za systematyczne treningi, upór i samozaparcie. Gwiazda nie odpuszcza i daje z siebie wszystko.

Czy to magia tańca i wielogodzinnych treningów, a może radości z nowego wyzwania, ale Bursztynowicz z odcinka na odcinek wydaje się coraz młodsza! Aktorka wręcz promienieje.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz sprawili, że parkiet "Tańca z Gwiazdami" zapłonął! Te ruchy mówią wszystko o ich związku

W 7. epizodzie 17. edycji show nie było inaczej. Bursztynowicz odsłoniła zgrabne nogi w bardzo krótkiej, chabrowej sukience. Wykonała w niej salsę, oczywiście z Michałem Kassinem u boku. Para zgarnęła 23 punkty i przeszła do kolejnego etapu zmagań o nagrody oraz Kryształową Kulę.

Zobacz także: Kaczorowska remontuje dom, a Rogacewicz wprowadzi się na gotowe? Szok, co wyszło!

Zobacz więcej zdjęć. Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" w najgorętszych choreografiach sprzed lat. Musieli pokonać nieśmiałość

Wiktoria Gorodecka przyszła do "Tańca z Gwiazdami" wzbudzać kontrowersje. Oto co sądzi o komentarzu Pavlović po swoim ostatnim tańcu
Taniec z Gwiazdami, odc. 6
61 zdjęć
Jak dobrze znasz uczestników 17. edycji "Tańca z gwiazdami"?
Pytanie 1 z 20
Mikołaj Bagiński zdobył rozpoznawalność dzięki:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
BARBARA BURSZTYNOWICZ