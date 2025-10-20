Kaczorowska remontuje dom, a Rogacewicz wprowadzi się na gotowe? Szok, co wyszło!

Miłość naprawdę unosi się w powietrzu na planie "Tańca z Gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na parkiecie udowadniają, że jest między nimi prawdziwa chemia. Relacja nabiera tempa - teraz wygląda na to, że para planuje wspólną przyszłość.

Zobacz też: Chemia na całego! Namiętny trening Kaczorowskiej i Rogacewicza rozgrzał fanów do czerwoności

Kaczorowska remontuje dom, a Rogacewicz wprowadzi się na gotowe?

Agnieszka Kaczorowska, tancerka, aktorka i choreografka, od lat związana jest z telewizją i światem show-biznesu. Marcin Rogacewicz, znany z różnych seriali, to z kolei artysta o ogromnym temperamencie i wrażliwości. Ich spotkanie przed planem programu tanecznego od razu wzbudziło zainteresowanie fanów. Od razu było widać, że jest między nimi chemia. Na parkiecie również się dzieje. Wspólne treningi, godziny spędzone na sali i rozmowy po występach sprawiły, że stali się sobie jeszcze bliżsi. Widzowie od początku komentowali ich zażyłość. Zakochani najprawdopodobniej pójdą o krok dalej i zdecydują się na wspólny dom. Oto co mówi nam Agnieszka. Kaczorowska już jakiś czas temu pokazywała w mediach społecznościowych, że wykańcza nową posiadłość. Czyżby już niedługo miała zamieszkać tam z ukochanym Rogacewiczem?

Na pytanie, jak jej idzie remont, odpowiada, że jest wdzięczna osobom, które jej w tym pomagają. Wymieniła architektkę, ale nie Rogacewicza.

Pomalutku... ja mam ogromne marzenie, żeby w tym roku po edycji na ile budżet pozwoli, na ile fachowcy się gdzieś tam sprężą z robotą... chociaż dziękuję wszystkim tak bardzo, że są tak bardzo wyrozumiali, że ja na przykład nie odpowiadam na wiadomości, bo nie mam na to czasu. Dziękuję mojej Aldonce kochanej, która projektuje i dopilnowuje tych wszystkich spraw. No i mam ogromne marzenie i wierzę w to, że się uda tam w tym roku już tam spać - powiedziała "Super Expressowi" Agnieszka Kaczorowska.

Choć ani Agnieszka, ani Marcin oficjalnie nie potwierdzili jeszcze wspólnego zamieszkania, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to tylko kwestia czasu.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Marcin Rogacewicz przez 12 lat nie miał kontaktu z matką! Aktor wyznał, że "uległ manipulacji"

Zobacz naszą galerię: Kaczorowska remontuje dom, a Rogacewicz wprowadzi się na gotowe? Szok, co wyszło!

Sonda Czy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz powinni wygrać Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami" Tak Nie