Odcinek rodzinny "Tańca z Gwiazdami". Z kim wystąpią uczestnicy?

Siedemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami" rozkręciła się na dobre. Z programem pożegnały się już dwie pary, a pozostali uczestnicy dziś wieczorem wystąpią w wyjątkowym odcinku. W piętnastym sezonie show wprowadzono odcinek rodzinny, w którym na parkiecie pojawiają się członkowie rodziny i przyjaciele gwiazd. Jest to okazja, by poznać uczestników od nieco innej strony. Nie brakuje również pięknych wspomnień oraz wzruszających wyznań.

Wiadomo już z kim dziś wieczorem zatańczą uczestnicy. Maurycy Popiel (35 l.) zaprosił do programu mamę, aktorkę Lidię Bogaczównę (68 l.). Maja Bohosiewicz (34 l.) zatańczy ze swoją ośmioletnią córką Leonią. Wiktorii Gorodeckiej (43 l.) towarzyszyć będzie brat Konstanty. U boku Aleksandra Sikory (35 l.) pojawi się jego kuzynka Ewelina. Barbara Bursztynowicz (71 l.) zatańczy z mężem Jackiem (73 l.). Mikołaj "Bagi" Bagiński (24 l.) poprowadzi do tańca siostrę Matyldę, a Katarzyna Zillmann (30 l.) mamę Ludwikę. Z kolei Tomasz Karolak (54 l.) wystąpi z córką Leną.

Marcin Rogacewicz przez lata nie miał kontaktu z mamą

Z mamą zatańczy również Marcin Rogacewicz (45 l.). Towarzyszyć im będzie Agnieszka Kaczorowska (33 l.), z którą aktor związany jest również prywatnie. Tancerka poznała mamę ukochanego dopiero kilka dni temu. Do ich pierwszego spotkania doszło przed kamerami "Tańca z Gwiazdami". Na krótko przed piątym odcinkiem okazało się, że aktor przez wiele lat nie utrzymywał kontaktu z matką! O wszystkim opowiedzieli w materiale przygotowanym na potrzeby dzisiejszego odcinka.

W pewnym momencie mojego życia straciłem kontakt z mamą na 12 lat. Wydarzyło się tak dlatego, że uległem w pewnym momencie swojego życia manipulacji - powiedział Rogacewicz.

Jego mama, pani Ewa, nie ukrywała, że był to dla niej bardzo trudny czas. Nie potrafiła zrozumieć, dlaczego syn się od niej odsunął.

Ciężko to było przejść. To był bardzo trudny okres, nawet chodziłam na terapię, żeby to zrozumieć. Odzyskałam syna i budujemy teraz swoje relacje na nowo. Tak że wierzę, że nam się uda - stwierdziła pani Ewa.

