Agnieszka Kaczorowska wyjawiła to przed kolejnym odcinkiem "TzG". Szok!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-10-12 9:47

Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza to dziś jeden z najgorętszych tematów w polskim show-biznesie. Po miesiącach spekulacji para oficjalnie potwierdziła swoją relację, a aktorka znana z "Klanu" coraz śmielej opowiada o uczuciu, które połączyło ją z kolegą po fachu. W najnowszym wywiadzie gwiazda zdradziła, dlaczego dziś na miłość patrzy zupełnie inaczej niż kiedyś.

Udział Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" wzbudza ogromne emocje, nie tylko przez ich występy na parkiecie, ale też przez rodzący się na oczach widzów romans. Już w premierowym odcinku tanecznego show para dała wszystkim jasny sygnał, po jednym z występów Rogacewicz pocałował aktorkę przed kamerami, potwierdzając tym samym krążące od tygodni plotki o ich relacji. Od tamtej chwili oboje przestali ukrywać swoje uczucia i coraz częściej dzielą się kulisami życia prywatnego.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska pokazała mamę ukochanego! Widać rodzinne podobieństwo?

Agnieszka Kaczorowska w nietypowym wyznaniu. Szok, co wyszło przed "TzG"

W rozmowie z prowadzącymi program "Pytanie na śniadanie" Kaczorowska zdradziła, że jej znajomość z Rogacewiczem nie zaczęła się wcale w studiu "Tańca z Gwiazdami". Jak się okazuje, los zetknął ich ze sobą już wiele lat wcześniej. Od tamtej pory ich drogi często się przecinały, razem występowali w teatrze i z czasem zrodziła się między nimi bliższa więź.  

Kiedy prowadzący zapytali gwiazdę, czy po latach znów czuje "motylki w brzuchu", Agnieszka odpowiedziała szczerze i dojrzale. Choć nie mówi o euforii pierwszych zakochań, nie ukrywa, że nowy związek daje jej siłę i energię do działania.  

To trudne pytanie, bo motylki w brzuchu to jest bardzo ulotne, chwilowe uczucie, a ja jestem w zupełnie innym momencie życia i przestałam patrzeć na swoje życie przez różowe okulary, przez które patrzyłam przez wiele lat, idealizując wiele rzeczy. Więc ja jestem w momencie kiedy ja opieram swoje życie na wolności, szczerości, prawdzie, poczuciu bezpieczeństwa (...) To jest piękne uczucie, to jest tak mocne i dodaje taką siłę do działania i do rozwijania siebie i latania wysoko, bo masz poczucie, że jest mocny fundament - powiedziała Kaczorowska w TVP.

Zobacz też: Kaczorowska i Rogacewicz mają zagwarantowane miejsce w finale "Tańca z Gwiazdami"?! "Takie rzeczy się wie"

Zobacz naszą galerię: Agnieszka Kaczorowska wyjawiła to przed kolejnym odcinkiem "TzG". Szok!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, Taniec z Gwiazdami
23 zdjęcia
Sonda
17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką??
Agnieszka Kaczorowska zatańczy z mamą Marcina Rogacewicza. Opowiada na zarzuty internautów!
radio se
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLSAT
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
AGNIESZKA KACZOROWSKA