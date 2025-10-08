Kaczorowska i Rogacewicz mają zagwarantowane miejsce w finale "Tańca z Gwiazdami"?! "Takie rzeczy się wie"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to para, o której ostatnio jest bardzo głośno. Po miesiącach ukrywania się, potwierdzili swój związek w "Tańcu z Gwiazdami". Jeszcze przed startem nowego sezonu stali się faworytami do wygranej. Złośliwi twierdzą, że mają umowę z producentami, która gwarantuje im miejsce w finale. Zapytał o to również Kuba Wojewódzki.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Najpopularniejsza para polskiego show-biznesu

Od roku Agnieszka Kaczorowska (33 l.) jest najgłośniejszym nazwiskiem polskiego show-biznesu. Wszystko zaczęło się od ogłoszenia zakończenia jej małżeństwa z Maciejem Pelą. Krótko po tym w wielkim stylu wróciła do "Tańca z Gwiazdami", gdzie w parze z Filipem Gurłaczem (35 l.) doszła do ścisłego finału. Chemia między nimi była tak wielka, że plotki o romansie wracały jak bumerang. Internautom nie przeszkadzał nawet fakt, że aktor ma żonę.

Jak się niedawno okazało, w tym samym czasie Agnieszka Kaczorowska zaczynała relację z innym aktorem - Marcinem Rogacewiczem (45 l.). W lutym zostali przyłapani na romantycznym spacerze, a zaledwie kilka tygodni wcześniej pojawiły się informacje o końcu dwunastoletniego małżeństwa gwiazdora "Komisarza Alexa".

Zakochani przez długie miesiące nie odnosili się do plotek. Jedynie zdjęcia paparazzi świadczyły o tym, że rzeczywiście łączy ich coś więcej niż tylko koleżeńska relacja. W minione wakacje Marcin Rogacewicz, który wcześniej unikał zainteresowania mediów, zwiększył swoją aktywność w social mediach, a Agnieszka Kaczorowska bacznie śledziła jego internetową działalność.

Krótko przed startem siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" okazało się, że wystąpią razem w programie. Od tamtej pory pilnie relacjonują swoje treningi. W premierowym odcinku aktor obdarzył swoją ukochaną namiętnym pocałunkiem, który rozwiał wszelkie wątpliwości.

Agnieszka i Marcin w wywiadach twierdzą, że nie chcą rozmawiać o swoim prywatnym życiu. W ramach ochrony swojej prywatności pojawili się niedawno w podcaście "WojewódzkiKędzierski", gdzie Kuba Wojewódzki (62 l.) nie szczędził im mocnych pytań. Kilka dni później Marcin Rogacewicz zasiadł na kanapie u "króla TVN".

"Taniec z Gwiazdami": Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mają zagwarantowany finał?

Kuba Wojewódzki dopytywał aktora, który jeszcze niedawno znajdował się na obrzeżach show-biznesu, czy liczy na to, że związek z Kaczorowską oraz udział w tanecznym programie Polsatu, przełoży się na nowe role?

Nie, nie, absolutnie nie. Teraz jest taki moment, że jest gorąco. Potem się "Taniec" skończy i wracam do swoich działań dalej. [...] Gram dalej w serialu, "Komisarz Alex", główną rolę i tam na pewno wrócę w kolejnej transzy - zapewnił Rogacewicz. 

Wojewódzki nie odpuszczał i dopytywał, czy nie obawia się "ciszy po Tańcu z Gwiazdami". 45-letni aktor stwierdził, że ma już za sobą wiele takich "cisz i przyjmie na klatę kolejną".

Różne były momenty, były seriale potem była cisza. Były pewne momenty, były zakręty, a potem przychodzi cisza. Trzeba ją wziąć na klatę i żyć dalej. To mnie nie wartościuje. Nie może mnie wartościować praca zawodowa, dany serial czy jakiś projekt - nie może mnie to stwarzać. Jak to mam to jestem kimś, a jak mi to ktoś zabierze albo jest cisza, to jestem nikim? - wyjaśnił.

W kolejnej części rozmowy pojawił się temat "Tańca z Gwiazdami". Kuba Wojewódzki nie owijał w bawełnę i wprost zapytał, czy mają z Polsatem umowę, która gwarantuje im przejście do finału.

Pamiętaj, że ja mam źródła i informatorów... - powiedział. 

N. I. E. Nie - wszedł mu w słowo aktor.  

Wojewódzki nie do końca chciał uwierzyć w zapewnienia Marcina Rogacewicza. 

Błagam, nie wierzę w to, że nie macie zagwarantowanego. [...] O takich rzeczach się nie mówi. Takie rzeczy się wie i ja ją wiem - stwierdził.

Po tych słowach aktor wybuchł śmiechem i zapewnił, że on nic nie wie na ten temat. Do programu poszedł, żeby tańczyć. To też nie przekonało króla TVN. Stwierdził nawet, że taka nagła chęć tańczenia w programie przez aktora dramatycznego, to trochę "wiocha".

Kuba, to nie jest wiocha. Wiesz co, ja się bardzo dużo dowiedziałem i dowiaduję o sobie w trakcie tańca... - mówił Rogacewicz.

Tym razem to Wojewódzki nie wytrzymał i w mocnych słowach rzucił, że "nie musi wpaść do szamba, żeby wiedzieć, że tam nie pasuje".

Kuba, ale ja byłem bardzo zablokowany w ciele. Postanowiłem poprzez taniec się odblokować. Poznać siebie, poczuć energię. To jest fantastyczne - bronił się partner Agnieszki Kaczorowskiej.

Na pytanie, czy nie lepiej byłoby mu pójść na jogę odpowiedział, że tam był płytszy oddech. "Tu mam głębszy" - dodał z uśmiechem.

