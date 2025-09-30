Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: Romans przed "Tańcem z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Każda edycja przyciąga na parkiet wielkie gwiazdy show-biznesu, a przed ekran ponad milionową widownię. Trudno uwierzyć, że pierwszy odcinek miał swoją premierę dwadzieścia lat temu!

Najnowsza, siedemnasta, edycja wystartowała z przytupem w niedzielę, 14 września. Uczestnicy show oraz ich taneczni partnerzy tygodniami przygotowywali się do tej chwili. Na parkiecie zaprezentowali się Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecką, Barbara Bursztynowicz, Lanberry, Tomasz Karolaka, Maurycy Popiel, Aleksander Sikora, Mikołaj Bagiński oraz Marcin Rogacewicz.

O jednej z par głośno było na długo przed startem "Tańca z Gwiazdami". Agnieszka Kaczorowska (33 l.) i Marcin Rogocewicz, bo o nich mowa, są chyba jedyną parą w historii programu, której romans zaczął się zanim wkroczyli na parkiet. Plotki o ich zażyłej relacji zaczęły krążyć na początku lutego, gdy w prasie ukazały się zdjęcia z ich romantycznego spaceru.

Smaczku całej sprawie dodawał fakt, że kilka tygodni wcześniej do sądu trafił pozew rozwodowy, co przypieczętowało koniec 12-letniego małżeństwa gwiazdora "Komisarza Alexa". Z kolei Agnieszka była już po burzliwym rozstaniu z Maciejem Pelą.

Agnieszka Kaczorowska rozpływa się nad ukochanym. A on?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz długo ukrywali swój związek. Gdy potwierdzono, że zatańczą razem w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", zaczęli wrzucać zdjęcia i filmiki ze wspólnych treningów. Jednak dalej milczeli na temat tego, co tak naprawdę ich łączy. Nie komentowali również zdjęć paparazzi. Zrobili to dopiero w premierowym odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Krótko przed startem programu wrzucili zdjęcie w bliźniaczych stylizacjach - jasnych jeansach, białych trampkach i brązowych kurtkach z napisem 7. Teraz w takich samych wdziankach zawitali do studia podcastu "WojewódzkiKędzierski", gdzie zmierzyli się z pytaniami króla TVN.

W pewnym momencie Kuba Wojewódzki zapytał Agnieszkę o to, co zobaczyła w Marcinie.

Co zo­ba­czy­łaś w Mar­ci­nie? Któ­re z po­zio­mów je­go oso­bo­wo­ści, uzu­peł­nia­ły te two­je de­fi­cy­ty, bra­ki, nie­do­sko­na­ło­ści po­przed­nie­go ży­cia? - zapytał.

Aktor był wyraźnie zaciekawiony tym, co odpowie jego ukochana. Jej wypowiedź z pewnością go nie zawiodła.

Męską siłę w połączeniu z wrażliwością. Taką sprawczość, moc - odpowiedziała bez zawahania.

W sieci pojawiły się komentarze, że tą odpowiedzią chciała również wbić szpileczkę swojemu byłemu mężowi. Czy rzeczywiście miała taką intencję? Nie było za dużo czasu do rozmyślań nad tym, bo już po chwili to samo pytanie padło w kierunku Marcina Rogacewicza. W przeciwieństwie do swojej ukochanej, aktor musiał się trochę zastanowić. Po chwili nieco krępującej ciszy popatrzył tancerce prosto w oczy i powiedział:

Sza­nu­jesz mo­je gra­ni­ce i bar­dzo ci za to dzię­ku­ję.

Pod koniec rozmowy Kuba Wojewódzki wrócił do tego tematu i kolejny raz zwrócił się do aktora, by dopytać go o to, która z cech najbardziej go urzekła w partnerce:

[...] Według psychologii istnieją trzy cechy idealnego partnera - witalność i atrakcyjność, pozycja i zasoby, ciepło i wiarygodność. To która z tych cech najbardziej cię urzekła w Agnieszce? - dociekał Wojewódzki.

Aktor z uśmiechem stwierdził, że jest to piękne pytanie i... zamilkł. Kuba chciał jednak usłyszeć konkretną odpowiedź. Po kolejnej chwili milczenia dziennikarz powiedział, że dopytuje, bo niektórzy twierdzą, że związek z Agnieszką jest dla niego "genialną transakcją". Aktor kolejny raz nie dał mu satysfakcjonującej odpowiedzi i zaczął "uciekać w żart". Wojewódzki postanowił go więc trochę naprowadzić i wyznał, że on przy swojej partnerce czuje się potrzebny.

Biorę to - powiedział wtedy Marcin Rogacewicz.

