"Taniec z Gwiazdami": Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podsycają plotki

Już dziś wieczorem startuje siedemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Uczestnicy show oraz ich taneczni partnerzy od tygodni intensywnie przygotowują się do występu. Na parkiecie zobaczymy Ewę Minge, Maję Bohosiewicz, Katarzynę Zillmann, Wiktorię Gorodecką, Barbarę Bursztynowicz, Lanberry, Tomasza Karolaka, Maurycego Popiela, Aleksandra Sikorę, Mikołaja Bagińskiego oraz Marcina Rogacewicza.

Szczególnie głośno jest o jednej z par. Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska od miesięcy są bohaterami plotek. Mówi się, że łączy ich coś więcej niż tylko wspólne projekty zawodowe. Para wielokrotnie była widywana podczas wspólnych wyjść, podczas których nie brakowało czułych objęć i głębokich spojrzeń w oczy. Sami regularnie dolewają oliwy od ognia. Instagramie rzetelnie relacjonują swoje wspólne treningi. Na nagraniach widać, że bardzo dobrze czują się w swoim towarzystwie.

W sobotę uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" spotkali się na próbach w studiu programu. Kaczorowska i Rogacewicz przybyli na miejsce w... bliźniaczych stylizacjach - jasnych jeansach, białych trampkach i brązowych kurtkach z napisem 7. Do studia weszli trzymając się za ręce!

Zobacz również: Skradł całusa i... dotknął pupy! Rogacewicz i Kaczorowska nie hamują się już nawet przy dzieciach

"Taniec z Gwiazdami": Kaczorowska rozpływa się nad Rogacewiczem

W niedzielnym wydaniu "Halo, tu Polsat" ukazał się materiał zza kulis treningu pary. Na opublikowanym w mediach społecznościowych fragmencie Agnieszka i Marcin czule się w siebie wtulają. Takie zachowanie z pewnością nie uciszy plotek o romansie. W śniadaniówce Polsatu opowiedzieli m.in. o początkach swojej znajomości oraz tym, jak rozwinęła się ich relacja podczas treningów.

Aktor i tancerka znają się już od kilku lat. W 2016 roku spotkali się na planie serialu. Agnieszka Kaczorowska stwierdziła wtedy, że Rogacewicz powinien zatańczyć w "Tańcu z Gwiazdami"! Czas pokazał, że były to prorocze słowa. Gwiazda "Klanu" zwróciła uwagę, że po raz pierwszy tańczy z kimś kogo znała wcześniej.

Jednak mimo bliskiej znajomości podczas podczas pierwszych treningów musieli przełamać poczucie niezręczności. Było to szczególnie trudne dla aktora.

Mam zrobić pierwszy krok, ty stoisz naprzeciwko mnie i... to był koniec. Ten pierwszy moment, pamiętasz - ja stałem i byłem mokry - mówił.

Za to aktorka nie szczędziła swojemu tanecznemu partnerowi komplementów. Docenia, że potrafi okazać emocje.

Dla mnie tym jest męskość. To połączenie siły, odwagi i sprawczości w tym, co się robi, jednocześnie z wrażliwością, miękkim i pięknym sercem. Takie skrajne połączenie to jest dla mnie prawdziwa męskość. I zachęcam, żeby się nie bać tego pokazać na parkiecie też. Bo Marcin też jest taką osoba, która zawsze kieruje światełko na kogoś obok. Myślę, że zawsze tak było, co? A teraz to światełko jest skierowane tu- rozpływała się Agnieszka.

Jej słowa zrobiły na nim ogromne wrażenie. Nie potrafił ukryć wzruszenia, a w jego oczach zalśniły łzy. "To nie jest łatwe" - stwierdził. Agnieszka Kaczorowska zapytała wtedy, czy nigdy nie był często chwalony. Po chwili wymownej ciszy Rogacewicz stwierdził:

Nie. Nie miałem często takiego feedbacku. A ty go tak przynosisz na takiej tacy. Dlatego kiedy słyszę "wow, to było ekstra", i ja wtedy mam takie: "Naprawdę?". Uczę się przyjmować to - wyznał.

Zobacz również: Gorące sceny w "Tańcu z Gwiazdami". Nic dziwnego, że plotkowano o romansie!

QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie