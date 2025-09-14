Gorące sceny w "Tańcu z Gwiazdami". Nic dziwnego, że plotkowano o romansie!

"Taniec z Gwiazdami" jest emitowany w polskiej telewizji już od 20 lat! Łącznie z edycją, która wystartuje 14 września tego roku, będzie ich aż 30. Przy czym 13 tworzył TVN, a 17 Polsat. W żadnej z nich nie brakowało emocji. Były wzloty i upadki, były sukcesy i potknięcia. I to dosłownie. Ale przecież nie po to widzowie śledzą show, aby obserwować niepowodzenia gwiazd na parkiecie (chociaż po to również).

Dużo więcej wrażeń przynoszą domniemane romanse między uczestnikami! A plotek na ten temat nie brakuje. W końcu taniec wymaga bliskości, a choreografia czasem przyprawia o szybsze bicie serca. Szczególną uwagę zawsze przyciągają pary, od których chemię czuć na odległość.

Dawno, dawno temu. O romansach plotkowano od początku

Chociaż wydaje się, że profesjonalni tancerze nie powinni być skorzy do romansowania z gwiazdami, które mają nauczyć tańczyć, co należy do ich zawodowych obowiązków, to widzowie wiedzą swoje. Kiedy pary wychodzą na parkiet z rozpromienionym wzrokiem, którego od siebie nie odrywają, a później tańczą, nie stroniąc od zmysłowych gestów, nie sposób nie myśleć o tym, co łączy taką dwójkę!

Jeśli podobne myśli pojawiają się po pełnych ognia tańcach, efekt został osiągnięty - nauczyciel spełnił swoje zadanie. A jednak widzowie wolą szukać drugiego dna i snują domysły. To najlepsza rozrywka.

Plotki o romansie pojawiły się już na początku, gdy "Taniec z Gwiazdami" był nagrywany i emitowany przez TVN. Wówczas nie dało się nie mówić o tym, co łączy Kasię Cichopek z Marcinem Hakielem. Młoda para złożona z gwiazdy "M jak miłość" i mistrza tańca zrobiła furorę. W ich przypadku plotki okazały się prawdą.

Udział w "Tańcu z Gwiazdami" w 2005 r. tak ich do siebie zbliżył, że trzy lata później pobrali się, a w kolejnym roku doczekali syna. Później na świat przyszła córka, było wspólne budowanie willi i zakładanie szkół tańca. Niestety w 2022 r. doszło do nagłego rozstania i rozwodu, podczas którego wyszło na jaw, że Cichopek zdradzała Hakiela ze swoim kolejnym partnerem poznanym na planie programu śniadaniowego.

Ale to nie koniec. Edycja "Tańca z Gwiazdami" z 2005 r. przyniosła też doniesienia o romansie Małgorzaty Foremniak, gwiazdy "Na dobre i na złe" ze sporo młodszym od niej Rafałem Maserakiem. Gorące sceny zaprezentowane na parkiecie i tu znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości. Choć aktorka i tancerz stronili od opowiadania o swoim związku i raczej nie pokazywali się razem, byli parą nie tylko w show.

Kolejne sezony "Tańca z Gwiazdami" to kolejne plotki budowane na podstawie występów tanecznych. W 2006 r. łączono Anetę Piotrowską i Rafała Mroczka, a 2010 r. Marię Niklińską z partnerującym jej Tomaszem Barańskim. Z kolei wiosną 2025 r. wszyscy mówili o tym, że coś dzieje się między Agnieszką Kaczorowską i Filipem Gurłaczem. Oboje zaprzeczali. Gurłacz był przecież żonaty, a Kaczorowska w trakcie rozstania.

Jesienią 2025 r. widzowie czekają na kolejne gorące sceny z udziałem aktorki znanej z "Klanu" i jednocześnie profesjonalnej tancerki. W końcu w 17. edycji Kaczorowska zatańczy ze swoim życiowym partnerem Marcinem Rogacewiczem. Ich związek wciąż oficjalnie jest tajemnicą! Kaczorowska formalnie nadal jest bowiem żoną Macieja Peli. Z kolei Rogacewicz rozwód ma już za sobą.

Kaczorowska i Rogacewicz nie mogli utrzymać rąk przy sobie. Tak zachowywali się na ramówce Polsatu