Ewa Minge połamała żebra! "To nie jest chwyt marketingowy, to już jest walka o życie". Tak trenuje do "Tańca z Gwiazdami"

Ewa Minge ma 58 lat i zbliża się do wieku emerytalnego, jednak co i rusz szuka sobie nowych wyzwań - nie tylko zawodowych, ale też sportowych. "Taniec z Gwiazdami" to miks obu, bo przygotowując się do występów w show Polsatu, projektantka robi, co się da, aby podnieść swoją formę. Pływa, boksuje, a przede wszystkim wylewa siódme poty na sali gimnastycznej.

Choć zawsze dużo ćwiczyła i mogła pochwalić się smukłą, lekko umięśnioną sylwetką, dopiero treningi do programu dały jej prawdziwy wycisk. Minge twierdzi, że "walczy o życie".

Ewa Minge połamała żebra!

W najnowszym nagraniu opublikowanym przez gwiazdę wprost z sali treningowej słychać jej zmęczony głos. Minge i jej taneczny partner nagrali filmik, by dać "ogłoszenie parafialne". Chodzi o połamane żebra!

Jest gwiazda, jest jazda. Nie wiem kto mu ile zapłacił za to, żeby mi połamał żebra, no ale tak się stało. To nie jest chwyt marketingowy. Boli mnie jak cholera. Ćwiczymy dość trudny układ, ja nawet nie mam siły się śmiać, żartować, jeść ciastek. To już jest walka o życie, to już jest taki hardkor, że bardziej się nie da - mówiła wymęczona Ewa.

Bartkiewicz dodał, że trenują cza-czę, a oboje poprosili o to, aby w niedzielę oglądać pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" i być z nimi - parą numer 6. Wygląda więc na to, że Minge mimo kontuzji będzie tańczyć dalej!

Trzymajcie kciuki - rzucili na koniec Minge i Bartkiewicz.

Kibicujecie im?

Nowy "Taniec z Gwiazdami". Gdzie i kiedy oglądać?

Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami", już 17. emitowana w Polsacie (wcześniej 13 edycji nagrywał TVN), a 30. ogółem, startuje w niedzielę 14 września 2025 r. Odcinki będzie można oglądać co tydzień na antenie Polsatu od godziny 19:55.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.