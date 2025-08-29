Gwiazdy Polsatu to prawdziwe "bikiniary"! Co jedna to bardziej rozgogolona....

Gwiazdy Polsatu kuszą w bikini: Marcelina Zawadzka Aneta Zając, Kasia Cichopek...

Agnieszka Kaczorowska przed treningami do "Tańca z gwiazdami" wraz z partnerem - tanecznym i życiowym - wybrała się na wakacje. Tam raczyła fanów foteczkami w bikini - np. z porannej kawki czy pływania łodzią po błękitnych, bezkresnych wodach...

Justyna Steczkowska postawiła na fioletowy kostium i scenerię skalną, choć nie zabrakło też filmików z biegania po plaży. Na Ibizie wylegiwała się Marcelina Zawadzka - w towarzystwie ukochanego Maksa i małego Leonidasa. A także... Natalii Siwiec, która ją tam ugościła.

Zobacz również: Siwiec i Zawadzka podbiły Ibizę! Seksowne mamuśki w Hiszpanii imprezowały razem z byłą Rinke Rooyensa

Następnie modelka, była miss i prezenterka zabrała rodzinę na wakacje w Polsce, gdzie również korzystała z kąpieli - ie tylko słonecznych. Jej czerwone bikini rozgrzewa zmysły i niewiele pozostawia wyobraźni! Kto jeszcze wyróżnił się w tym roku fotkami w stroju kąpielowym?

Katarzyna Cichopek prezentowała różne kostiumy i przewalała się jak foczka z boku na bok, by pokazać jak najwięcej zgrabnej sylwetki. Aneta Zając też pokazała - swojemu byłemu, Mikołajowi Krawczykowi, co stracił. Gwiazda "Pierwszej miłości" jest w formie życia, co udowodniła fotkami w kostiumie ze słonecznej Hiszpanii.

Zobacz również: Aneta Zając jak Shakira po Piqué? Zmysłowe bikini i jasny przekaz dla Mikołaja Krawczyka

Opalają się przed "Tańcem z Gwiazdami": Paulina Sykut-Jeżyna, Ewa Minge i Agnieszka Kaczorowska

Jeśli już o słońcu mowa, to do mocnej opalenizny Ewa Minge dobrała szpilki w panterkę, bikini w panterkę i narzutkę w panterkę. I tak paradowała ulicami miasta! Że też Sycylia po tym widoku się nie stopiła... Gwiazda udowodniła, że nawet przed startem "Tańca z Gwiazdami" nie musi się martwić o formę.

"Moje ciało jak każdej kobiety nie jest doskonałe. Ideały nie istnieją. Nie jest też najmłodsze ale jest zadbane. Czy są do tego potrzebne pieniądze? Nie, bo nawet największe pieniądze wydane na zabiegi nie zastąpią regularnego pływania, które uprawiam od dziecka oraz innych sportów, które kocham. Czy robię to dla ciała? Też… ale przede wszystkim dla mojej głowy. Trening daje mi ogromne zastrzyki dopaminy. Oczywiście, że w zdrowym ciele zdrowy duch. A metryka? Młodość, to stan umysłu, duszy i serca"

- napisała Minge na Instagramie. Święte słowa! Podobnie jak Ewa - również Agnieszka Kaczorowska przed treningami prezentowała swoje szczupłe ciało w bikini - w obiektywie partnera życiowego i tanecznego, Marcina Rogacewicza. Na sezon "Tańca z Gwiazdami" przygotowywała się też Paulina Sykut-Jeżyna, która uraczyła fanów nagraniem spod prysznica...

Greckie wakacje polskich gwiazd: Katarzyna Skrzynecka i Ada Fijał

Greckie klimaty też były w tym roku popularne wśród gwiazd. To tam udała się, jak co roku, Katarzyna Skrzynecka i stamtąd serwowała fotki w różowym kostiumie, z głębokim dekoltem. Również na greckie wakacje postawiła Ada Fijał, ale ona w mocno nowoczesnym, imprezowym stylu prezentowała bardzo skąpe bikini z motywem gwiazdek. Seksownie i modnie - jak na specjalistkę od mody przystało.

Zobacz również: Ada Fijał została... projektantką. Gwiazda "Przyjaciółek" pokazała ceny i... wielu będzie w szoku!

Która z nich podoba wam się najbardziej? Sprawdźcie w naszej galerii pod tekstem!