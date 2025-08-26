W basenie jak na scenie! Skrzynecka robi wakacyjne show w Grecji. Fani: „Nimfa, syrenka, Wenus!”

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-08-26 14:40

Katarzyna Skrzynecka wie, jak rozgrzać swoich wielbicieli. Aktorka wybrała się do Grecji, gdzie nie tylko odpoczywa, ale też serwuje fanom prawdziwy pokaz w basenie. Lazurowa woda, greckie słońce i różowy kostium kąpielowy wystarczyły, by w komentarzach polały się komplementy: „Nimfa”, „Syrenka”, „Wenus z Milo”!

Katarzyna Skrzynecka jak grecka bogini

i

Autor: Akpa/Instagram/ AKPA

Katarzyna Skrzynecka spędza urlop na południu Europy i zachwyca swoich obserwatorów zdjęciami z basenu. Radosna, kolorowa i pełna energii – udowadnia, że potrafi zamienić zwykłe pluskanie w show, które rozbawia i czaruje jednocześnie. 

Gwiazda w tym roku postawiła na Grecję. Nic dziwnego – słońce, turkusowa woda i wszechobecny chill to idealne tło dla urlopowego relaksu. Aktorka pochwaliła się zdjęciami i nagraniami na Instagramie, gdzie widać, jak wskakuje do basenu i prezentuje swoje wdzięki z uśmiechem na twarzy. Nie trzeba było długo czekać na reakcję fanów. W komentarzach posypały się komplementy.

Zobacz też: Photoshop poszedł za daleko? Fani nie poznali Skrzyneckiej i Pavlović

Basenowe show Kasi Skrzyneckiej

Choć dla jednych to tylko zwykłe zdjęcia z urlopu, dla Kasi Skrzyneckiej basen stał się prawdziwą sceną. Aktorka z wdziękiem prezentowała się w amarantowym stroju kąpielowym, pluskając się w lazurowej wodzie niczym prawdziwa syrenka. Nie brakowało pozowania, śmiechu i spontaniczności – a to wszystko sprawiło, że fani mogli poczuć się jak na wakacyjnym spektaklu z główną rolą Skrzyneckiej. „Bogini na wakacjach” – napisała jedna z internautek.

Pod zdjęciami posypały się komentarze, które jasno pokazują, że Skrzynecka wciąż ma w sobie ogromny magnetyzm i potrafi bawić się konwencją. To właśnie ta lekkość i poczucie humoru sprawiają, że jej instagramowy profil przyciąga rzesze fanów, a każda nowa fotografia staje się hitem.

Nie przegap: Katarzyna Skrzynecka na wakacyjnych zdjęciach z córką. "Dziewczyny jak siostry!"

Wakacyjny luz i dystans. To dopiero jest seksi

Katarzyna Skrzynecka od lat pokazuje, że ma dystans do siebie i do świata show-biznesu. Na zdjęciach z wakacji prezentuje autentyczną radość z życia i wdzięk, który sprawia, że aktorka wygląda jak „grecka bogini”. Skrzynecka nie tylko odpoczywa, ale też obdarowuje swoich fanów pozytywną energią. W czasach, gdy gwiazdy często stawiają na perfekcyjne i chłodne kadry, ona wybiera naturalność i zabawę – i to właśnie tym podbija serca internautów.

Zobacz: Tak wypoczywa Katarzyna Skrzynecka. Plaża, bikini i luksusowy hotel

Katarzyna Skrzynecka w seksownym kostiumie na włoskich plażach
10 zdjęć
Katarzyna Skrzynecka przeszła spektakularną metamorfozę. Nie wygląda, jak kiedyś
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA SKRZYNECKA
WAKACJE GWIAZD