Photoshop poszedł za daleko? Fani nie poznali Skrzyneckiej i Pavlović

Katarzyna Skrzynecka słynie z tego, że chętnie dzieli się w sieci momentami ze swojego życia, od rodzinnych chwil, przez kulisy pracy, aż po spotkania ze znajomymi z branży. Tym razem postanowiła pochwalić się zdjęciem z Iwoną Pavlović, jurorką "Tańca z Gwiazdami". Fotografia miała być pamiątką z towarzyskiego wydarzenia, ale to nie samo spotkanie wywołało największe emocje. Warto zwrócić uwagę na coś zupełnie innego, niezwykle mocne retusze, które sprawiły, że obie gwiazdy były wręcz nie do poznania.

Zobacz też: To dlatego Beata Tyszkiewicz odeszła z "Tańca z Gwiazdami". Iwona Pavlović wyjawiła, jaki ma kontakt z aktorką

Photoshop nie zna litości! Skrzynecka i Pavlović kompletnie odmienione

Na zdjęciach opublikowanych na Instagramie Katarzyny Skrzyneckiej widać ją obok Iwony Pavlović. Stylizacje obu pań przyciągały wzrok – elegancka czerń w wydaniu jurorki i klasyczna, kobieca kreacja aktorki prezentowały się świetnie. Jednak największą uwagę zwracają ich twarze.

Który czyj?? To chyba pytanie retoryczne... Moja Kochana Iwonka @iwonapavlovic - jak zawsze elegancka, czarująca i z Klasą. Szkoda, że tak rzadko mamy czas, by się spotkać. A łączy nas tak wiele podobnych życiowych ścieżek i podobne widzenie świata. Tym razem zaprzyjaźniły się nawet nasze psiunki - napisała w sieci Skrzynecka.

Zobacz też: Tajna impreza uczestników Tańca z Gwiazdami! Pavlović młodsza o 20 lat, Maserak smutny. Nawet Miszczak przytuptał

Można łatwo zauważyć, że fotografia została wyraźnie poddana cyfrowej obróbce. Wygładzone do granic możliwości cery, brak jakichkolwiek zmarszczek, nienaturalne światło i ostrość sprawiły, że niektórzy kobiety przypominają "figury z wosku", a nie na znane z telewizji gwiazdy.

Komentarze pod zdjęciem były mieszane. Jednym spodobało się to, co zrobiła Skrzynecka. Inni jednak wprost przyznali, że kobiety wyglądają nienaturalnie i trudno je poznać: "Nie poznałam... młodsza o 10 lat" - napisała jedna z internautek. Inna z kolei zwróciła uwagę na Iwonę - "Pawłowicz zrobiona".

Zobacz też: Po tym występie płakali nawet jurorzy! Wzruszenie odebrało głos Iwonie Pavlović

Zobacz naszą galerię: Photoshop poszedł za daleko? Fani nie poznali Skrzyneckiej i Pavlović

Sonda Czy uważasz, że Katarzyna Skrzynecka jest dobrą aktorką? Tak Nie