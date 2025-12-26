Ida Nowakowska pomyka po mieście w kusym sweterku. Na zewnątrz zimnica, a ona z gołym brzuchem

Ida Nowakowska w polskich show-biznesie najpierw zaistniała jako tancerka, ale szybko pokazała, że ma wiele talentów. Uczyła się w szkole baletowej, występowała w teatrach muzycznych, pojawiała się w filmach.

Największą popularność zdobyła przede wszystkim jako prezenterka, a także jako jurorka tanecznego show "You Can Dance - Po prostu tańcz". Z czasem przeszła do Telewizji Polskiej, gdzie została jedną z twarzy TVP - prowadziła trasy koncertowe TVP2, imprezy sylwestrowe, programy "Bake Off Junior", "Pytanie na śniadanie", "You Can Dance - Nowa generacja" i "The Voice Kids", a także zasiadała w jury w "Dance Dance Dance". Współprowadziła również Eurowizję Junior. Na przełomie 2023 i 2024 r. straciła pracę w TVP i od tamtej pory jest jej w telewizji znacznie mniej. Ostatnio jednak pokazała się w "Dzień dobry TVN"!

Zobacz także: Katastrofa F-16 w Radomiu. Ida Nowakowska prywatnie znała majora Macieja Krakowiana! Taki był naprawdę

Ida Nowakowska prywatnie

Ida to nie tylko gwiazda telewizji, która skupia się na rozwoju kariery, ale także szczęśliwa żona i mama. W 2015 roku poślubiła Jacka Herndona, którego poznała na studiach w USA, a w 2021 roku na świat przyszedł ich syn Maksymilian.

Prezenterka nie ukrywa, że tradycyjne wartości rodzinne i wiara są dla niej bardzo ważne – często komentuje to w mediach i podkreśla, jak istotne są dla niej religia oraz instytucja małżeństwa.

Zobacz także: Ida Nowakowska przyłapana na mieście. Nietypowe zachowanie. Zapomniała, że jest gwiazdą?

Ida Nowakowska "przyłapana" z gołym brzuchem na zimnie

Od jakiegoś czasu Idy w telewizji jest mniej niż kiedyś, ale Nowakowska w końcu zawitała na ekrany! Niedawno pojawiła się w "Dzień dobry TVN", gdzie opowiadała o świętach Bożego Narodzenia w swojej polsko-amerykańskiej rodzinie:

Wszystko do Wigilii z pasterką włącznie jest bardziej polskie, tak bym to powiedziała. Chodzimy na roraty, roraty dla dzieci. Dla nas to jest naprawdę piękne. Natomiast nie chciałbym ujmować tej kulturze amerykańskiej, bo mówimy o pierwszym dniu świąt, kiedy otwieramy prezenty. Mamy bardzo amerykańskie śniadanie wtedy. Ta kultura amerykańska jest dla mnie bardzo ciekawa, bo my czujemy, że tworzymy taki most, ten sojusz polsko-amerykański jest dla mnie bardzo ważny. Jak patrzymy np. na Deklarację Niepodległości, Amerykańską Deklarację Niepodległości to tam są niezwykłe rzeczy zapisane - takie rzeczy, jak życie, wolność, prawo do szczęścia - są od Stwórcy i każdemu są dane, każdy ma do tego prawo. To jest coś niesamowitego, to jest bardzo głębokie. Myślę, że to jest coś, co nas łączy, ta kultura chrześcijańska. Mimo tego, że te kraje są bardzo dalekie, jeżeli chodzi o geografię, to bardzo blisko, jeśli chodzi o ideały.

Zobacz także: Ida Nowakowska stroi smutne miny i nagrywa wizytę w kościele. "21:37 to dla mnie święta godzina"

Zanim Ida trafiła do studia, została "przyłapana" przez fotoreporterów. Chętnie pozowała im do zdjęć. Przechadzała się po ulicy w kusym sweterku i niewielkiej kurteczce, odsłaniając przy tym lekko umięśniony brzuch. Wyglądała świetnie, ale musiało jej być zimno!

Zobacz także: Ida Nowakowska okradziona w Paryżu. Zbulwersowana nagrała krótki filmik. "Nie mogę tego zrozumieć, nie mogę"

Zobacz więcej zdjęć. Anna Lewandowska i Robert Lewandowski - tak spędzali święta! Lewa zaskoczyła kreacją