Katastrofa F-16 w Radomiu. Ida Nowakowska prywatnie znała majora Macieja Krakowiana! Taki był naprawdę

W katastrofie samolotu F-16 podczas ćwiczeń przed AirShow w Radomiu zginął mjr Maciej "Slab" Krakowian, doświadczony pilot z ponad 1400 godzinami lotu.

Ida Nowakowska, która znała majora od 16 roku życia, wyraziła swój żal i podkreśliła jego miłość do rodziny oraz zasługi jako pilota.

Do wypadku doszło 28 sierpnia, gdy samolot uderzył w ziemię podczas wykonywania manewru

Katastrofa F-16. Taki naprawdę był major Maciej Krakowian

Major Maciej Krakowian był bardzo doświadczonym pilotem F-16. W swoim życiu zebrał ponad 1400 godzin lotu, z czego mniej więcej aż 1200 na tej maszynie. "Slab" (tak majora nazywali koledzy) służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach i był członkiem ekipy Tiger Demo Team Poland. Prywatnie Maciej Krakowian miał żonę Magdalenę i dwóch synów bliźniaków. Rodzina była dla niego najważniejsza. Okazuje się, że tragicznie zmarłego majora dobrze znała Ida Nowakowska. I to od dawna. Pierwszy raz spotkała się z pilotem, gdy miała 16 lat. Po katastrofie F-16 i śmierci Macieja Krakowiana w poruszającym wpisie była prezenterka TVP ujawniła, jaki naprawdę był żołnierz.

Katastrofa F-16 przed AirShow w Radomiu. Iga Nowakowska wspomina majora Macieja Krakowiana

Ida Nowakowska potwierdziła to, co mówili inni znajomi pilota. Jego miłość do rodziny była ogromna. Prezenterka wspominała też swoje prywatne i zawodowe relacje z Maciejem Krakowianem.

Właśnie dowiedziałam się, że w katastrofie lotniczej zginął pilot major Maciej "Slab" Krakowian, którego znałam i podziwiałam. Poznałam Maćka, jak miałam 16 lat, kiedy przeprowadzałam z nim wywiad (jego pierwszy), do programu, który prowadziłam wtedy w Canal+. Maciej był wówczas uczniem liceum lotniczego w Dęblinie. Od razu się zaprzyjaźniliśmy. Widywaliśmy się również lata później w Ameryce, bo tu szkolił swoje umiejętności latania F-16 w prestiżowej United States Air Force Academy

- zdradziła Ida Nowakowska.

Był niezwykłym, bardzo zasłużonym, wybitnym pilotem F-16 i wyjątkowym człowiekiem. Tak bardzo kochał swoją rodzinę - żonę i dwóch wspaniałych synków bliźniaków. Przekazuję im kondolencje i wyrazy współczucia. Dziękujemy za Twoją służbę… Jesteś Bohaterem! Spoczywaj w pokoju i lataj wysoko z Aniołami…

- dodała wstrząśnięta śmiercią kolegi dziennikarka.

Do katastrofy F-16 doszło w czwartek, 28 sierpnia, w godzinach popołudniowych. Zdarzenie miało miejsce w trakcie prób do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirShow w Radomiu. Samolot w czasie wykonywania manewru uderzył w ziemię i zamienił się w kulę ognia. Sterujący F-16 mjr Maciej "Slab" Krakowian nie przeżył katastrofy.

