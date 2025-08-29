Kochał latanie i swoją rodzinę. Major Maciej Krakowian robił wszystko dla żony i dwóch bliźniaków

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-08-29 11:14

W czwartek (28 sierpnia) podczas prób do pokazów lotniczych AirShow w Radomiu zginął major Maciej „Slab” Krakowian. Pilot F-16 rozbił się o płytę lotniska. Zostawił żonę oraz dwóch 4-letnich synów bliźniaków, których z dumą pokazywał na swoim Instagramie. Dla bliskich był nie tylko bohaterem przestworzy, ale przede wszystkim kochającym ojcem i mężem.

Kochał latanie i swoją rodzinę. Major Maciej Krakowian robił wszystko dla żony i dwóch bliźniaków

i

Autor: archiwum prywatne/ Linkedin
Super Express Google News

Major Maciej „Slab” Krakowian był członkiem zespołu Tiger Demo Team Poland. W czwartek (28 sierpnia) podczas prób do AirShow w Radomiu, jego F-16 rozbił się o płytę lotniska. Doświadczony pilot nie przeżył wypadku. 35-latek osierocił żonę i dwóch 4-letnich synków bliźniaków.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych chętnie pokazywał życie rodzinne. Zdjęcia z dziećmi, wspólne chwile i codzienne radości świadczyły o tym, że rodzina była dla niego najważniejsza.

Katastrofa samolotu w Radomiu
22 zdjęcia

Kim był major Maciej „Slab” Krakowian?

Maciej Krakowian na co dzień służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów F-16. Miał na koncie ponad 1400 godzin nalotu, z czego około 1200 właśnie na tej maszynie. Zaledwie miesiąc przed tragedią został wyróżniony podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii. Otrzymał prestiżową nagrodę „As the Crow Flies Trophy” przyznawaną przez społeczność FRIAT dla najlepszego pokazu w ocenie obserwatorów.

Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Zasłynął z widowiskowego stylu pilotażu, określanego mianem „3D”, dynamicznego, agresywnego i pełnego ciasnych manewrów wykonywanych blisko widowni.

Krakowian miał 35 lat i od początku był związany z lotnictwem taktycznym. Absolwent Liceum Lotniczego w Dęblinie, później studiował w Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Przeszedł liczne kursy i szkolenia, brał udział w wielu misjach i ćwiczeniach międzynarodowych.

Mimo intensywnej kariery lotniczej, najważniejsza była dla niego rodzina. Razem z żoną, Magdaleną, wojskowym lekarzem radiologiem, wychowywał dwóch 4-letnich synów bliźniaków - Mikołaja i Aleksandra. Jego żona ukończyła Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Specjalizowała się w radiologii i diagnostyce obrazowej, pracowała w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu. Była również wspierającym lekarzem Zespołu Pokazowego F-16 Tiger Demo Team.

Życie ich rodziny łączyło służbę wojskową z pasją do lotnictwa, ale przede wszystkim opierało się na miłości i wzajemnym wsparciu.

Kochał latanie i swoją rodzinę. Major Maciej Krakowian robił wszystko dla żony i dwóch bliźniaków

i

Autor: archiwum prywatne/ Linkedin
mjr. Maciej Slab Krakowian
11 zdjęć
To tu zginął major Krakowian. Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu. Na miejscu służby
21 zdjęć
Katastrofa samolotu w Radomiu
Sonda
Czy uważasz, że major Maciej „Slab” Krakowian zasługuje na pośmiertne odznaczenie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

katastrofa f-16
airshow radom
Maciej Krakowian