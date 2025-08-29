Major Maciej „Slab” Krakowian był członkiem zespołu Tiger Demo Team Poland. W czwartek (28 sierpnia) podczas prób do AirShow w Radomiu, jego F-16 rozbił się o płytę lotniska. Doświadczony pilot nie przeżył wypadku. 35-latek osierocił żonę i dwóch 4-letnich synków bliźniaków.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych chętnie pokazywał życie rodzinne. Zdjęcia z dziećmi, wspólne chwile i codzienne radości świadczyły o tym, że rodzina była dla niego najważniejsza.

Kim był major Maciej „Slab” Krakowian?

Maciej Krakowian na co dzień służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był jednym z najbardziej doświadczonych polskich pilotów F-16. Miał na koncie ponad 1400 godzin nalotu, z czego około 1200 właśnie na tej maszynie. Zaledwie miesiąc przed tragedią został wyróżniony podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii. Otrzymał prestiżową nagrodę „As the Crow Flies Trophy” przyznawaną przez społeczność FRIAT dla najlepszego pokazu w ocenie obserwatorów.

Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Zasłynął z widowiskowego stylu pilotażu, określanego mianem „3D”, dynamicznego, agresywnego i pełnego ciasnych manewrów wykonywanych blisko widowni.

Krakowian miał 35 lat i od początku był związany z lotnictwem taktycznym. Absolwent Liceum Lotniczego w Dęblinie, później studiował w Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Przeszedł liczne kursy i szkolenia, brał udział w wielu misjach i ćwiczeniach międzynarodowych.

Mimo intensywnej kariery lotniczej, najważniejsza była dla niego rodzina. Razem z żoną, Magdaleną, wojskowym lekarzem radiologiem, wychowywał dwóch 4-letnich synów bliźniaków - Mikołaja i Aleksandra. Jego żona ukończyła Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Specjalizowała się w radiologii i diagnostyce obrazowej, pracowała w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu. Była również wspierającym lekarzem Zespołu Pokazowego F-16 Tiger Demo Team.

Życie ich rodziny łączyło służbę wojskową z pasją do lotnictwa, ale przede wszystkim opierało się na miłości i wzajemnym wsparciu.

