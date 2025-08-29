Mjr Maciej „Slab” Krakowian był liderem F-16 Tiger Demo Team.

Pokaz w Radomiu miał być dla niego połączeniem „siły, precyzji i elegancji F-16”.

Pilot mówił, że występy w Radomiu są dla niego zaszczytem i powrotem do „stolicy lotnictwa pokazowego w Polsce”.

Podczas AirSHOW 2025 planowano obchody m.in. 85. rocznicy bitwy o Anglię, 100-lecia Lotniczej Akademii Wojskowej i 10-lecia F-16 Tiger Demo Team.

Mjr Krakowian podkreślał, że AirSHOW to również spotkania i budowanie wspólnoty pasjonatów lotnictwa.

W czwartek wieczorem, podczas ćwiczeń przed pokazem, pilot F-16 zginął w katastrofie lotniczej.

Na konferencji prasowej poprzedzającej wydarzenie mjr Krakowian podkreślał wyjątkową rangę występu. "Jako pilot i lider F-16 Tiger Demo Team mam wyjątkową możliwość reprezentować polskie siły powietrzne, a państwu pokazać charakterystykę naszej służby z perspektywy kokpitu F-16". Dla pilota każdy występ w Radomiu miał szczególne znaczenie. – W miejscu, do którego zawsze wracam z sentymentem. W miejscu, które od lat uchodzi za stolicę lotnictwa pokazowego w Polsce – mówił.

Zapowiadał, że jego pokaz będzie wyjątkowy. – To prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu. Dla mnie jednak jest to symbol profesjonalizmu, treningu i wytrwałości, którą każdego dnia pokazujemy w swojej codziennej pracy w służbie – podkreślał.

Wskazywał również, że AirSHOW to nie tylko widowisko w powietrzu: "To również spotkania, rozmowy i wspólne budowanie wspólnoty wokół pasji lotniczej. Zależy nam na tym, żeby każdy widz, niezależnie od tego, czy będzie to dziecko, które marzy o lataniu, czy też doświadczony pasjonat, mógł poczuć to, czego my doświadczamy każdego dnia".

W czwartek (28.08) wieczorem podczas ćwiczeń przed zaplanowanymi na weekend pokazami AirSHOW w Radomiu samolot F-16 pilotowany przez mjr Krakowiana rozbił się. Wicepremier, który w czwartek wieczorem przyjechał na miejsce katastrofy, podczas konferencji prasowej na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu złożył kondolencje dla rodziny zmarłego. Oświadczył także, że wszystkie okoliczności katastrofy zostaną wyjaśnione, a poprzedzone będą badaniem i weryfikacją całego zdarzenia. Tegoroczne pokazy lotnicze w Radomiu zostały odwołane.

Mjr "Slab" był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Był absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie, po ukończeniu którego trafił do Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Ukończył liczne kursy i specjalistyczne szkolenia oraz brał udział w wielu ćwiczeniach i misjach międzynarodowych.