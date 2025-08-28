To było ostatnie zdjęcie pilota przed tragedią. Maciej "Slab" Krakowian zginął w wypadku F-16 w Radomiu

Tragiczny wypadek podczas przygotowań do AirSHOW w Radomiu – rozbił się samolot F-16.

W czwartek (28 sierpnia) podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. W wypadku zginął pilot Wojska Polskiego. W sprawie toczy się śledztwo, a radomskie show najprawdopodobniej zostanie odwołane. Po tragedii kondolencje bliskim zmarłego pilota ślą najważniejsi polscy politycy i wojskowi.

Major pilot Maciej „Slab” Krakowian był doświadczonym pilotem myśliwca F-16C Block 52+ w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach z ponad 1000 godzin nalotu na tej maszynie i liderem F-16 Tiger Demo Team Poland. Z jednostką związany był od wielu lat, a jego droga do roli solisty pokazowego rozpoczęła się od funkcji narratora i obserwatora bezpieczeństwa zespołu, którą pełnił od 2016 roku. Po odbyciu wymagającego cyklu przygotowań i treningów został wyznaczony na pilota prezentującego F-16 w pokazach międzynarodowych, a następnie objął kierownictwo całej grupy.

W lipcu 2025 roku mjr Krakowian został wyróżniony podczas Royal International Air Tattoo w Fairford w Wielkiej Brytanii. Otrzymał nagrodę „As the Crow Flies Trophy”, przyznawaną przez społeczność FRIAT (Friends of RIAT) dla najlepszego pokazu w ocenie obserwatorów. Organizatorzy RIAT uzasadnili wybór dynamiczną i technicznie precyzyjną prezentacją polskiego F-16C Tiger Demo Team.

Niedługo przed tragedią, Maciej „Slab” Krakowianwrzucił do sieci swoje zdjęcie, był gotowy do lotu. Chciał znów zrobić to, co kocha. Jak się później okazało - ostatniego. Zdjęcie dostępne TUTAJ.