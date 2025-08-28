Katastrofa samolotu w Radomiu. Wiemy, kim był pilot F-16

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-08-28 21:00

Major Maciej „Slab” Krakowian zginął w wypadku, do którego doszło w czwartek (28 sierpnia) podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu. Rozbił się samolot F-16.

  • Tragiczny wypadek lotniczy miał miejsce podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu.
  • W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot, Major Maciej „Slab” Krakowian.
  • Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz złożył hołd poległemu pilotowi, podkreślając jego oddanie Ojczyźnie.
  • Dowiedz się więcej o okolicznościach wypadku i reakcjach władz.

Według naszych informacji pilotem, który zginął w czwartek (28 sierpnia), podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu był Major Maciej „Slab” Krakowian. Pilot rozbił, pilotując samolot F-16.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało nowe informacje o katastrofie samolotu, do której doszło w czwartek (28 sierpnia) w Radomiu. Pilot nie przeżył, nie został poszkodowany nikt z osób postronnych.

- W trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow w Radomiu doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył; osoby postronne nie zostały poszkodowane - podało Dowództwo Generalne w komunikacie.

Na miejsce wypadku przybył szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier oddał hołd pamięci pilota, który zginął w katastrofie i złożył najgłębsze wyrazy współczucia dla jego rodziny i bliskich.

O przybyciu na miejsce katastrofy Kosiniak-Kamysz poinformował na X. - Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci - napisał szef MON.

Rodzinie i bliskim złożył najgłębsze wyrazy współczucia. - To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego - podkreślił wicepremier.

Katastrofa samolotu w Radomiu
22 zdjęcia
Katastrofa samolotu w Radomiu

Polecany artykuł:

Pilot F-16 rozbił się w Radomiu. Koszmarny wypadek w dniu Święta Lotnictwa Pols…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AIR SHOW W RADOMIU
F16
KATASTROFA SAMOLOTU