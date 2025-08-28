Pilot F-16 rozbił się w Radomiu. Koszmarny wypadek w dniu Święta Lotnictwa Polskiego

Tragiczny wypadek lotniczy miał miejsce w Radomiu podczas treningu do pokazów AirShow.

W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot, mimo że osoby postronne nie zostały poszkodowane.

Wydarzenie to zbiegło się ze Świętem Lotnictwa Polskiego, dodając mu gorzkiego wymiaru.

Jakie były przyczyny tej katastrofy i kto był pilotem?

Tragiczny czwartek (28 sierpnia) dla polskiego lotnictwa. W trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow w Radomiu doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. - Pilot nie przeżył; osoby postronne nie zostały poszkodowane - poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane - podało Dowództwo Generalne w komunikacie.

Tragedia jest tym większa, że 28 sierpnia w Polsce obchodzone jest Święto Lotnictwa Polskiego. To wojskowe święto obchodzone jest corocznie na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z 1993 roku, podpisanej przez prezydenta Lecha Wałęsę. Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego.

Święto obchodzone jest w rocznicę zwycięstwa kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge w 1932.

Prezydent Karol Nawrocki złożył najszczersze wyrazy współczucia najbliższym pilota, który w czwartek zginął w katastrofie samolotu F-16 w Radomiu. - Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie - napisał prezydent na platformie X.

