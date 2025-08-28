Katastrofa samolotu. Pilot nie żyje. Dramat przed Air Show w Radomiu!

Podczas przygotowań do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu doszło do tragicznego wypadku.

Rozbił się samolot F-16, a pilot niestety zginął na miejscu.

W związku z katastrofą, nadchodzące pokazy Air Show 2025 zostały odwołane.

Jakie były przyczyny tej tragedii i jakie są dalsze kroki służb?

"Gazeta Wyborcza" poinformowała, że w czwartek (28 sierpnia) okolicach lotniska w Radomiu rozbił się jeden z samolotów uczestniczących w próbach do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu.

Nie są na razie znane szczegóły zdarzenia. Do tragedii doszło w czwartek (28 sierpnia) bardzo późnym popołudniem. Z ustaleń "Wyborczej" wynika, że, spadł samolot wielozadaniowy F-16. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak potwierdził, że podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Plot nie przeżył. Dodał, że jest to pierwsza katastrofa samolotu F-16. - Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny - zaznaczył Siemoniak.

Samolot uderzył w pas startowy, który został zniszczony. Służby pracują na miejscu. Cały czas dojeżdżają następne wozy ratunkowe.

Według niepotwierdzonych ustaleń, najprawdopodobniej był samolot z grupy TIGER DEMO. W internecie pojawiły się pierwsze nagrania ze zdarzenia. Widać na nich, jak samolot nagle zaczyna spadać z dużej wysokości i wbija się w ziemię. Samolot po upadku zapalił się.

Na miejsce katastrofy udaje się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który rozmawiał o tragedii z premierem Donaldem Tuskiem. Do informacji o katastrofie odniósł się także Adam Szłapka. - Tragedia w Radomiu, w trakcie przygotowań do AirShow rozbił się samolot F-16. Niestety pilot zginął - napisał na platformie X rzecznik rządu.

Na radomskim lotnisku w najbliższy weekend (30-31 sierpnia) miały się odbyć słynne pokazy Air Show 2025. To cykliczna impreza, odbywająca się co dwa lata. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem, jednak wiadomo już, że po czwartkowej katastrofie, show zostało odwołane. Poinformowało o tym wojsko.

Źródło: "Gazeta Wyborcza"

Kolejne nagranie katastrofy polskiego F16 z Radomia. pic.twitter.com/kXrnYMMCia— Remiza.pl (@remizacompl) August 28, 2025

