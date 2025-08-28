Niewiarygodne, jakie substancje miały trafić do ludzi w całej Polsce. Policja ujawniła nagrania. Przerażające!

Fabryka śmierci pod Warszawą zlikwidowana! CBŚP odkryło gigantyczną linię produkcyjną narkotyków w powiecie pruszkowskim

Funkcjonariusze CBŚP działali wspólnie z Mazowieckim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Prowadzone jest śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej z województwa mazowieckiego. Według ustaleń zajmowali się oni produkcją i wprowadzaniem na rynek znacznych ilości narkotyków – w tym właśnie groźnego klefedronu (4CMC).

Na podstawie zebranych dowodów policjanci CBŚP, przy wsparciu kontrterrorystów z BOA, wkroczyli do magazynów i pomieszczeń mieszkalnych na posesji w powiecie pruszkowskim. W środku znajdowały się specjalistyczne urządzenia i pełna linia technologiczna do produkcji narkotyków.

Efekt akcji? Ponad 700 kilogramów klefedronu w postaci płynnej oraz 70 kilogramów tej samej substancji w kryształach. Skala znaleziska przeszła najśmielsze oczekiwania policjantów.

Śledztwo ujawnia skalę przestępczego procederu

Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za nadzorowanie procesu produkcji. Obaj usłyszeli poważne zarzuty – udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd natychmiast zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Śledczy ustalili, że przestępcza grupa działała od lipca 2025 roku. Teraz trwa ustalanie skali procederu – badane jest, ile narkotyków mogło w tym czasie trafić na rynek i w czyje ręce.

Na miejscu pojawili się także strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego „Warszawa 6”. To oni zadbali o bezpieczeństwo chemiczne i ekologiczne podczas całej akcji.

To już kolejne takie uderzenie w przestępców produkujących klefedron. Kilka dni temu informowaliśmy, że w wyniku szeroko zakrojonej akcji, wspieranej przez antyterrorystów z BOA i funkcjonariuszy z całej Polski, rozbito zorganizowaną grupę przestępczą produkującą i rozprowadzającą narkotyki na ogromną skalę. Zatrzymano aż 24 osoby, a 22 zostały aresztowane i usłyszały zarzuty.

