Gang producentów śmierci rozbity. 1,5 tony narkotyków i broń. Aż 22 osoby za kratami!

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-08-25 10:18

W wyniku szeroko zakrojonej akcji, wspieranej przez antyterrorystów z BOA i funkcjonariuszy z całej Polski, rozbito zorganizowaną grupę przestępczą produkującą i rozprowadzającą narkotyki na ogromną skalę. Zatrzymano aż 24 osoby, a 22 zostały aresztowane i usłyszały zarzuty.

Super Express Google News

Gigantyczna skala przestępstwa. Tony narkotyków w nielegalnej fabryce

Jak informuje policja, śledztwo rozpoczęło się od likwidacji nielegalnego laboratorium narkotyków w marcu tego roku. Wtedy to zatrzymano pierwszych trzech podejrzanych. Dalsze dochodzenie, nadzorowane przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, ujawniło ogromną skalę przestępczego procederu. Odkryto, że grupa wyprodukowała blisko 1,5 tony klefedronu! Wtedy zatrzymano pierwszych 3 podejrzanych.

Strzelanina w narkotykowym imperium pod Bydgoszczą

Polecany artykuł:

Stłuczki-ustawki z kaskaderami. CBŚP rozbiło gang z Pruszkowa! Wyłudzili milion…

24 zatrzymanych, 22 osoby w areszcie

Policjanci ustalili szczegóły i pełny zakres działalności przestępczej grupy. Efekt? Zatrzymano 24 osoby, które usłyszały zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Co więcej, aż 3 osoby odpowiedzą za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i wytworzenie blisko 1,5 tony klefedronu. To narkotykowy potop, który miał zalać ulice m.in. Warszawy.

Arsenał i kasa – zabezpieczone dowody

Podczas przeszukań policjanci znaleźli nie tylko narkotyki. Zabezpieczono również amunicję do broni palnej, co świadczy o bezwzględności i brutalności przestępców. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli również gotówkę w kwocie 170 tysięcy złotych. Niewykluczone, że pieniądze te pochodziły z handlu narkotykami i miały służyć do dalszego finansowania przestępczej działalności.

Gdzie szukać pomocy w przypadku problemu z narkotykami?

1. Poradnie leczenia uzależnień – leczenie z NFZ. Osoby zmagające się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych mogą skorzystać z bezpłatnego leczenia finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – w placówkach ambulatoryjnych, dziennych lub stacjonarnych. 

2. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU). Jest to wyspecjalizowana agencja ministerstwa zdrowia, która nadzoruje system leczenia uzależnień oraz opracowuje standardy terapii, w tym metod psychospołecznych i leczenia substytucyjnego. Na stronie KCPU można skorzystać z interaktywnej mapy lub bazy placówek terapeutycznych.

3. Baza placówek pomocowych – KBPN. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi ogólnodostępną wyszukiwarkę miejsc oferujących pomoc: poradnie leczenia uzależnień, oddziały detoksykacyjne, ośrodki rehabilitacyjne, programy substytucyjne itp. W bazie można wyszukiwać placówki według województwa, typu i miasta.

4. Telefony zaufania – natychmiastowa pomoc. Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki-Narkomania”:

  • 800 199 990 (codziennie 16:00–21:00) – ogólna pomoc i wsparcie psychologiczne
  • Stowarzyszenie KARAN: 800 120 289 (dni powszednie 9:00–17:00) – porady dla osób uzależnionych i ich bliskich
  • Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego: 800 060 800 – pomoc w sprawach zdrowotnych związanych z narkotykami.

5. Poradnia online i baza placówek. Dostępna pomoc zdalna (poradnia e-mail i czat) oraz rozbudowana baza placówek leczenia uzależnień – porady terapeutyczne, informacje dla osób eksperymentujących oraz ich rodzin.

Polecany artykuł:

Kiedyś ułaskawił go Wałęsa. „Słowik” cieszył się wolnością zaledwie 5 miesięcy.…
Gang producentów śmierci rozbity. 1,5 tony narkotyków i broń. Aż 22 osoby za kratami!
6 zdjęć
Sonda
Czy narkotykowi dilerzy to problem w Warszawie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
GANG