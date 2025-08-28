Brutalny atak na byłego ministra. Dwóch mężczyzn usłyszy zarzuty. Znamy szczegóły!

2025-08-28

Były minister zdrowia Adam Niedzielski padł ofiarą brutalnego ataku w Siedlcach. W związku z pobiciem polityka zatrzymano dwóch mężczyzn. Sprawcy zostaną przesłuchani w piątek (29 sierpnia) w Prokuraturze Rejonowej w Siedlcach. Śledztwo w sprawie pobicia nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Sprawą zajmują się śledczy, którzy ustalają motywy ataku na Adama Niedzielskiego.

Napad na byłego ministra zdrowia. Szczegóły zdarzenia

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, Krystyna Gołąbek, przekazała, że w sprawie pobicia Adama Niedzielskiego nadal gromadzony jest materiał dowodowy. Z uwagi na stan psychofizyczny zatrzymanych mężczyzn, przesłuchanie zaplanowano na piątek (29 sierpnia).

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Adam Niedzielski przebywał w jednej z siedleckich restauracji w towarzystwie znajomych. W tym samym lokalu znajdowali się dwaj mężczyźni, którzy zaatakowali byłego ministra zdrowia, gdy ten opuszczał restaurację. Napastnicy uderzali i kopali Niedzielskiego, po czym uciekli z miejsca zdarzenia.

− Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących „śmierć zdrajcom ojczyzny”. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli − napisał w mediach społecznościowych.

Sprawcy w rękach policji. Kim są zatrzymani?

Policja natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia o pobiciu Adama Niedzielskiego rozpoczęła poszukiwania sprawców. Zabezpieczono zapisy monitoringu, co pozwoliło na szybkie ustalenie tożsamości napastników. Okazali się nimi mieszkańcy Siedlec: 39-letni Aleksander B. i 35-letni Rafał G.

Mężczyźni sami zgłosili się na komendę policji w Siedlcach, gdzie zostali zatrzymani. W chwili zatrzymania obaj byli pijani − mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Pobrano od nich również krew w celu sprawdzenia zawartości narkotyków.

Grozi im do 5 lat więzienia

Za udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Śledztwo w sprawie pobicia Adama Niedzielskiego trwa, a prokuratura wyjaśnia wszystkie okoliczności zdarzenia.

