To tutaj minister Adam Niedzielski został pobity. To znane miejsce w Siedlcach

Piotr Lis
Andrzej Woźniak reporter
2025-08-28 10:07

Adam Niedzielski, były minister zdrowia w latach 2020-2023, trafił do szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, po tym jak został uderzony w twarz przez nieznanego sprawcę przy restauracji Brofaktura w centrum miasta. Niedzielski doznał rozcięcia naskórka wargi i niegroźnego urazu pleców. Podejrzani o pobicie − już są w rękach policji.

Pobicie Adama Niedzielskiego. Były minister zdrowia trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w środę (27 sierpnia) miedzy godziną 14:30 a 15:00 przed restauracją Brofaktura znajdującą się w centrum Siedlec naprzeciwko Zakładu Karnego.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, były minister został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Jeden z napastników uderzył Niedzielskiego z pięści w twarz, rozcinając naskórek w okolicach warg. Po uderzeniu napadnięty wywrócił się, co spowodowało stłuczenie pleców. Według relacji świadków, sprawcy mieli wypowiadać w kierunku Niedzielskiego niepochlebne opinie, zarzucając mu niedopatrzenia podczas pandemii. Co potwierdził później sam były minister.

Zostałem pobity przez dwóch mężczyzn krzyczących „śmierć zdrajcom ojczyzny”. Dostałem cios w twarz, a następnie zostałem skopany leżąc na ziemi. Całe zajście trwało kilkanaście sekund, a potem sprawcy uciekli − napisał w mediach społecznościowych.

Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja i pogotowie ratunkowe. Sprawcy pobicia zbiegli spod restauracji.

Były minister trafił do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach im. św. Jana Pawła II. Ustaliliśmy, że obrażenia Adama Niedzielskiego nie były groźne, w związku z czym po opatrzeniu twarzy nie wymagał dalszej hospitalizacji w siedleckim szpitalu.

Reporter „Super Express” był na miejscu zdarzenia. Obsługa restauracji ma zakaz wypowiadania się na temat temat. − Nie możemy nic mówić − krótko kwituje jedna z kelnerek.

Jak ustaliliśmy, podejrzani o pobicie mężczyźni są już w rękach funkcjonariuszy. − Policjanci natychmiast po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu rozpoczęli ustalanie sprawców. Zabezpieczyliśmy m.in. monitoring. Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili tożsamość osób, które brały udział w zajściu. Przesłuchana została osoba, która utrzymywała z nimi stały kontakt. Zatrzymanie obu mężczyzn było kwestią bardzo niedługiego czasu. Ok godz. 21:30 ustaleni przez nas mieszkańcy Siedlec w wieku 35 i 39 lat, po uprzedniej konsultacji ze swoim adwokatem, zgłosili się do siedleckiej komendy. Obaj byli nietrzeźwi, mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Pobrano od nich krew na zawartość narkotyków. Policjanci przesłuchali kolejnych świadków, a następnie materiały przekazane zostały do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, gdzie podjęta zostanie decyzja, co do kwalifikacji prawnej czynu − skomentowała podinsp. Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu

Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia są już w rękach policji! Tak jak deklarował premier Donald Tusk − zero litości. Każdy kto łamie prawo, każdy kto dopuszcza się agresji będzie za to odpowiadał − potwierdził Marcin Kierwiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dziękuję policji za sprawne działanie oraz szczególną staranność w zebraniu materiału dowodowego. Dziękuję Wam wszystkim za wyrazy wsparcia i deklarację pomocy − podsumował Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski pobity
16 zdjęć
