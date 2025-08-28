W czwartek wieczorem (28.08.2025), podczas przygotowań do pokazów AirSHOW w Radomiu, doszło do tragicznego wypadku. Samolot F-16 rozbił się, a w katastrofie zginął pilot Wojska Polskiego. Na miejsce zdarzenia natychmiast przybył wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, co podkreśla wagę tego tragicznego wydarzenia.

Kim był major Maciej "Slab" Krakowian?

Oficjalne konto Wojsk Obrony Terytorialnej na platformie X (dawniej Twitter) jako jedno z pierwszych poinformowało o śmierci mjr. Macieja „Slab” Krakowiana z grupy F-16 Tiger Demo Team Poland. Informację tę szybko potwierdziło Dowództwo Operacyjne RSZ.

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team, w której tragicznie zginął major Maciej »Slab« Krakowian. Święto Lotnictwa Polskiego – dzień dumy i pamięci – stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki” - napisano na platformie X przez Dowództwo Operacyjne RSZ.

„Historia polskich skrzydeł to ciągłość pokoleń: od zwycięstwa Żwirki i Wigury w 1932 roku, przez obrońców nieba w 1939 i lotników Bitwy o Anglię, po pilotów, którzy w czasach pokoju budowali nowoczesne Siły Powietrzne. Major Krakowian był spadkobiercą tej tradycji – łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby” - podkreśliło DO RSZ. To piękne porównanie podkreśla, że major Krakowian był kontynuatorem chlubnych tradycji polskiego lotnictwa.

Zaznaczono również, że pokazami mjr. Krakowiana zachwycały się tysiące widzów, a niedawna nagroda „As the Crow Flies” na RIAT 2025 była tylko jednym z widocznych znaków uznania, jakie zyskał zarówno w kraju, jak i wśród międzynarodowej społeczności lotniczej. Nagroda na tak prestiżowym wydarzeniu jak RIAT świadczy o wysokim poziomie umiejętności i profesjonalizmu majora Krakowiana.

Niepowetowana strata

„To niepowetowana strata dla całej rodziny lotniczej. Choć brakuje słów, by oddać ciężar tego ciosu, chcemy wyrazić naszą najgłębszą solidarność w żałobie. Żegnaj, Mistrzu. Twoje loty pozostaną w naszej pamięci jako symbol doskonałości, pasji i poświęcenia – tej samej, która od dziesięcioleci wyznacza standard polskiego lotnictwa” - napisano w komunikacie. Te poruszające słowa doskonale oddają żal i smutek po stracie wybitnego pilota.

Dowództwo Operacyjne RSZ złożyło kondolencje rodzinie, przyjaciołom i kolegom majora Krakowiana. Śmierć majora Macieja "Slab" Krakowiana to ogromna strata dla polskiego lotnictwa. Był nie tylko utalentowanym pilotem, ale także człowiekiem z pasją i oddaniem służbie. Jego pamięć pozostanie na zawsze w sercach tych, którzy go znali i podziwiali. Polska straciła wybitnego lotnika.

Sylwetka majora Macieja "Slaba" Krakowiana

Major Maciej „Slab” Krakowian był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Był absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie, po ukończeniu którego trafił do Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Ukończył liczne kursy i specjalistyczne szkolenia oraz brał udział w wielu ćwiczeniach i misjach międzynarodowych.

Maciej Krakowian od początku związany był z lotnictwem taktycznym. Specjalizował się w pilotażu samolotu F-16C/D Fighting Falcon Block 52+, podstawowej maszynie bojowej polskiego lotnictwa.

W trakcie służby zgromadził ponad 1 400 godzin nalotu, z czego około 1 200 na F-16. Jako doświadczony pilot pełnił funkcję instruktora, a następnie lidera F-16 Tiger Demo Team Poland – oficjalnej grupy pokazowej, prezentującej możliwości bojowe i manewrowe polskich F-16 podczas największych imprez lotniczych.

Major Krakowian zasłynął widowiskowym stylem pilotażu, określanym mianem „3D” – dynamicznym, agresywnym, opartym na ciasnych manewrach wykonywanych blisko widowni. Zastosowanie takiej techniki wyróżniało polski zespół na tle innych pokazów F-16 w Europie.

Jego kunszt został doceniony w lipcu 2025 roku podczas Royal International Air Tattoo (RIAT) w Wielkiej Brytanii – największego pokazu lotnictwa wojskowego na świecie, które odbyły się w dniach 18-21 lipca. Publiczność przyznała mu nagrodę “As the Crow Flies Trophy”, wyróżniając jego solową prezentację na F-16 jako najbardziej efektowną i zapadającą w pamięć.

Podczas pokazów RIAT 2025, Krakowian wykonał cztery loty: trzy pokazowe oraz jeden treningowy w zmiennych warunków atmosferycznych, w tym wypadku były to niskie chmury, częste opady deszczu i wysoka wilgotność.

