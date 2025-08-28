Rusza śledztwo po katastrofie samolotu F-16 w Radomiu. Ważne wieści z prokuratury

W Radomiu doszło do katastrofy wojskowego samolotu F-16 podczas treningu przed AirSHOW, w której zginął pilot.

Prokuratura wojskowa wszczęła śledztwo, a na miejscu pracują służby, w tym Żandarmeria Wojskowa i przedstawiciele MON.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a szczegóły zostaną przedstawione na konferencji prasowej z udziałem szefa MON.

Jak poinformował Skiba, do sprawy delegowanych zostało trzech prokuratorów, których wspomogą prokuratorzy z lubelskiej prokuratury. Dodał, że w czynności zaangażowana jest Żandarmeria Wojskowa z Poznania. Prok. Skiba zaznaczył, że więcej informacji udzieli w piątek podczas popołudniowej konferencji, która odbędzie się w Radomiu.

Prokuratura Okręgowa przekazała na platformie X, że w związku z katastrofą samolotu wojskowego na lotnisku w Radomiu podjęte zostały już wstępne czynności procesowe przez prokuratorów 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy są w drodze na miejsce zdarzenia. Podkreślono, że na miejscu są już przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.

Rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Marek Pawlak poinformował PAP, że na miejscu katastrofy F-16 pracują służby. W drodze jest dowódca generalny RSZ gen. broni Marek Sokołowski. Ok. 22.30 w Radomiu odbędzie się konferencja prasowa.

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot nie przeżył. Na miejsce przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- To był normalny trening do pokazu, który miał się odbyć w trakcie AirSHOW w Radomiu - powiedział płk Pawlak pytany o możliwe przyczyny wypadku. Podkreślił, że za sterami F-16 był bardzo doświadczony pilot.

Rzecznik Dowództwa Generalnego poinformował, że na miejscu zdarzenia pracują służby, w tym prokurator i Żandarmeria Wojskowa. - Nie mam jeszcze potwierdzenia, czy na miejscu jest już Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, bo to oni są najważniejsi w tej chwili - dodał płk. Pawlak.

Przekazał, że ok. godz. 22.30 w Radomiu odbędzie się konferencja prasowa z udziałem m.in. szefa MON. W drodze do Radomia jest dowódca generalny RSZ gen. broni Marek Sokołowski.

Płk Pawlak pytany, czy zaplanowane na ten weekend pokazy AirSHOW zostaną odwołane, odparł, że informacje w tej sprawie zostaną zapewne przekazane na konferencji.