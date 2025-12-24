Daniel Martyniuk wróci na święta do domu? Danusia do samego końca miała nadzieję

Daniel Martyniuk nie przestaje szokować. Skandal za skandalem

Daniel Martyniuk (36 l.) jest jedynym synem Zenona i Danuty Martyniuków. O jedynaku króla disco polo od kilku lat głośno jest głównie za sprawą kolejnych skandali. Rodzice długo go bronili, ale po jego ubiegłorocznych "wyczynach" nawet oni stracili do niego cierpliwość. Jednak nieustannie wielokrotnie podkreślali chęć pomocy synowi i odbudowania relacji, natomiast Daniel wskazywał za to na poczucie niezrozumienia.

Po drugim ślubie i narodzinach syna wydawało się, że Daniel Martyniuk wreszcie się uspokoi. Rodzinne szczęście nie trwało jednak za długo. Samolotowy skandal na nowo rozpoczął internetową działalność młodego Martyniuka. W ostatnich tygodniach zdążył on po raz kolejny obrazić swoich rodziców, byłą i obecną żonę, a nawet swoją małą córeczkę.

Syn Zenona Martyniuka na co dzień mieszka w Hiszpanii, gdzie muzyk kilka lat temu kupił dom. Gdy jego żona z synem szykowali się do świąt i wybierali choinkę, on szalał po klubach. Na kilka dni przed Wigilią Daniel ponownie zaatakował byłą partnerkę oraz rodziców, którzy starają się utrzymać dobry kontakt z byłą synową.

Kto normalny po rozwodzie brata się z ludźmi, których się nie zna. Tylko Zenon i Danuta! "Moda na sukces" wymięka - grzmiał w sieci.

Wigilijny cud? Danuta Martyniuk do końca nie traciła nadziei

Mimo jego okropnych słów Danuta Martyniuk cały czas miała nadzieję, że jej ukochany syn przyjedzie do domu na święta. W niedawnym wywiadzie w "Halo, tu Polsat" stwierdziła, że Daniel bardzo lubi Boże Narodzenie. Na pytanie o to, czy znajdzie się przy stole miejsce dla Daniela spokojnie odpowiedziała:

Znajdzie się, myślę, że się znajdzie. On bardzo lubi święta Bożego Narodzenia, na pewno się znajdzie. Tak myślę.

Trudno przewiedzieć jednak zachowanie Daniela, po którym można spodziewać się wszystkiego. Wiele wskazuje na to, że spełni się życzenie Danuty. W wigilijny poranek młody Martyniuk opublikował na Instagramie relację prosto z hiszpańskiego lotniska. Nie określił jednak, gdzie dokładnie leci. Być może stanie się świąteczny cud i nastąpi przełom w jego relacjach z rodziną...

