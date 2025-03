Ida Nowakowska okradziona w Paryżu. Zbulwersowana nagrała krótki filmik. "Nie mogę tego zrozumieć, nie mogę"

"Taniec z gwiazdami" 16. Szokująca pierwsza eliminacja. Typowali go na faworyta, a on odpadł jako pierwszy

Autor:

Ida Nowakowska, podobnie jak rok temu, wyjechała z najbliższymi do Paryża. Francuska stolica mody i kultury to wspaniałe miejsce do zwiedzania, ale, jak to w dużym mieście, nie zawsze jest tam bezpiecznie. Tancerka wyznała, że ją okradziono!

Na jej InstaStory pojawił się krótki filmik, w którym Ida, zbulwersowana, ale i mocno zasmucona, dała znać o przykrym zdarzeniu. Zupełnie nie spodziewała się tego, co zaszło.

Zobacz także: Okrutne, co przytrafiło się Idzie Nowakowskiej! "To jest podłe"

Jestem w Paryżu i ktoś nam przed chwilą ukradł z wózka plecak. Po prostu nie mogę zrozumieć, skąd jest na świecie tyle zła! Nie mogę tego zrozumieć, nie mogę - mówiła Ida Nowakowska.

Zobacz także: Ida Nowakowska na nocnych zakupach. Lody, cola, chipsy... A to dopiero początek. Aż nie do wiary! Mamy zdjęcia

Na wideo widać jasnowłosą gwiazdę uczesaną w warkocz i z beretem na głowie. Ida wspomniała o wózku, więc podróżuje z synem, ale malca nie ujęto na nagraniu, podobnie jak męża Nowakowskiej.

Zobacz także: Posłanka PiS zirytowała Idę Nowakowską! Poszło o wieści na temat ciąży

Ida Nowakowska jest mamą małego Maksymiliana Marka. Często razem podróżują

Nowakowska urodziła syna w maju 2021 r., chłopiec ma więc niespełna 4 lata. Często towarzyszy mamie w podróżach, wyjściach, wydarzeniach kulturalnych. W lutym pokazała, jak uczy chłopca o powstaniu styczniowym.

Ale to nie wszystko. Chłopiec jest Amerykaninem, bo i mąż Idy jest obywatelem USA, więc mama nie poprzestaje na nauce historii Polski.

Maks jest amerykańskim obywatelem, więc uczę go praw, które są zawarte w najważniejszym dokumencie - Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki to najważniejszy dokument w Ameryce, który głosi, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi i, że Stwórca obdarzył ich pewnymi niezbywalnymi prawami: prawem do życia, wolności i poszukiwania szczęścia. Dokument odwołuje się do intelektu, serca i wyobraźni. Konstytucja Amerykańska została stworzona, aby bronić tych praw - pisała Ida w styczniu na swoim InstaStory.

Zobacz także: Ida Nowakowska wybrała się z synem do Kapitolu. 3-latek zapamięta coś z tych lekcji historii?

Ida, gdy tylko może, podróżuje z synem, pokazując mu świat, ludzi i różnorodną kulturę. Bywają w różnych zakątkach Polski, USA czy Europy. Teraz, niestety, rodzinę spotkała przykra sytuacja z kradzieżą plecaka z dziecięcego wózka.

Kim jest Ida Nowakowska?

34-letnia tancerka i prezenterka telewizyjna jest też ambasadorką Caritasu. Ida Nowakowska popularność zdobyła jako uczestniczka show "You Can Dance". Później, jako profesjonalna tancerka i solistka teatrów muzycznych, była jurorką w tym programie.

Od 2018 r. działała w TVP. Prowadziła "You Can Dance - Nowa generacja", jurorowała w "Dance Dance Dance" i była gospodynią "Pytania na śniadanie".

Prywatnie od dekady jest żoną Jacka Herndona, Amerykanina. Para 7 maja 2021 r. przywitała na świecie syna. Gwiazda jest bardzo wierząca.

Zobacz także: Ida Nowakowska w mocnych słowach o obchodach świąt. Nie ukrywała, co myśli o niewierzących

Zobacz więcej zdjęć. Ida Nowakowska miała wypadek! Wracała z synkiem i z mężem. Mamy zdjęcia

Ida Nowakowska po zwolnieniu z „Pytania na śniadanie” nie jest bezrobotna: „Są propozycje, mam w czym wybierać” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.