Ida Nowakowska w mocnych słowach o obchodach świąt. Nie ukrywała, co myśli o niewierzących

Ida Nowakowska jasno o obchodach świąt. Nie hamowała się

Ida Nowakowska i Tomasz Kammel na początku 2024 roku, podobnie jak wszyscy inni prowadzący, stracili pracę w "Pytaniu na śniadanie". Nie zniknęli jednak z anteny TVP2, bo prowadzili razem show "The Voice Kids". Jednak finałowy odcinek, który razem prowadzili był ich ostatnim na antenie Telewizji Polskiej. Teraz Kammel spełnia się zawodowo jako coach, a Ida Nowakowska przebiera w ofertach.

Co robi Ida Nowakowska?

Ida Nowakowska, w rozmowie z Jastrząb Post, zdradziła, że nie narzeka na brak propozycji po zakończeniu kariery w TVP. Nie ujawniła, czy jest obecnie zaangażowana w jakiś projekt, ale podkreśliła, że ma z czego wybierać. Nowakowska nie ma nic przeciwko temu, aby zasiąść w jury "Tańca z Gwiazdami". Jakie decyzje w tej kwestii zapadną, dowiemy się zapewne niebawem. Aktualnie Nowakowska żyje tematem świąt.

Byłe gwiazdy "Pytania na śniadanie" są też często bohaterami wywiadów. Ostatnio sporo o sobie opowiedział Kammel w podcaście "Mellina", teraz Ida Nowakowska została zapytana o jej stosunek do tradycji świątecznych. Dziennikarka postawiła sprawę jasno.

Co mówi Ida Nowakowska o sensie świąt?

Dla mnie te święta bez tej najważniejszej części, czyli wiary, i celebracji przyjścia na świat Jezusa Chrystusa nie miałyby sensu, bo byłyby to zwykłe spotkania rodzinne, a takie możemy mieć zawsze – powiedziała w wywiadzie.

W Polsce Boże Narodzenie jest obchodzone praktycznie przez wszystkich, niezależnie od stosunku do religii i Kościoła. Dla wielu ludzi to czas spotkań z rodziną, dawania z prezentów i wspólnego szykowania 12. wigilijnych potraw. Jak widać, Ida Nowakowska należy do gwiazd, które uważają, że obchodzenie tych świąt przez osoby niewierzące jest co najmniej niezrozumiałe. Jakie dziennikarka widzi zatem rozwiązanie dla niewierzących, którzy chcą obchodzić Boże Narodzenie, jak katolicy?

Rada Nowakowskiej dla niewierzących

Wszystkich zachęcam, żeby poznali historię Bożego Narodzenia i się w nią wciągnęli. Myślę, że wtedy zupełnie inaczej będą przeżywać te święta. Zachęcam do tego naprawdę, bo to jest coś przepięknego.

