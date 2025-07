Dominika, która pożegnała Rafała z "Rolnika szuka żony" już nie płacze po rozstaniu. Rafał zajął się rolą

Rafał Gajda i Dominika Leśnikowska brali udział w ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony". Bohaterem był pan gospodarz, który zaprosił do siebie trzy kandydatki: Magdalenę, Anetę oraz Dominikę. Jako pierwsza z programu odpadła Magda, a Aneta i Dominika zostały na farmie do końca. Ostatecznie Rafał związał się z Dominiką, a fani mocno kibicowali ich szczęściu. I choć sielanka trwała prawie rok, w czerwu 2025 r., para ogłosiła rozstanie. Co teraz robią Rafał i Dominika oddzielnie?

Nasze drogi z Rafałem się rozchodzą... Wiemy, że wiele osób trzymało za nas kciuki, dlatego chcieliśmy Was o tym poinformować. Rozstajemy się w zgodzie, z wdzięcznością za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy za wasze wsparcie i zrozumienie

– napisała Dominika na swoim Instastory w czerwcu 2025 r.

Pod koniec lipca 2025 Dominika wróciła do swojej pasji i wcześniejszej aktywności na Instagramie. Zanim Leśnikowska wzięła udział w "Rolnik szuka żony" i wygrała w sercu Rafała Gajady, prowadziła profil "W siódmym niebie". Tam eks dziewczyna rolnika dzieli się swoją pasją do gotowania i fotografii. Rozstanie z Rafałem musiało ją trochę kosztować, bo na swój profil wróciła po ok. miesiącu od tego wydarzenia. Wcześniej Dominika z "W siódmym niebie" zawsze była aktywna na profilu partnera, nie brakowało tam jej serduszek pod kolejnymi postami ukochanego. Teraz znów zajmuje się sobą i swoją pasją.

Ale w pierwszy poniedziałek ostatniego dnia lipca Dominika weszła z przytupem. Na jej profilu napisała, że wraca do internetowej aktywności i codziennych zajęć.

Hej! Wracam do Was! Ostatnie tygodnie były dla mnie trudne - pełne przemyśleń, ale też potrzebnego odpoczynku i regeneracji. Wracam z głową pełną pomysłów i nową energią! Prawdę mówiąc, bardzo brakowało mi robienia zdjęć, montowania rolek i tworzenia przepisów. Dobrze tu znów być – napisała Leśnikowska na Instagramie.Kiedy nowy sezon "Rolnik szuka żony"?

Rafał Gajda też zajął się swoimi sprawami, a przede wszystkim pracą na roli, którą kocha. Na jego profilu na Instagramie można zobaczyć różne nowoczesne - i mniej rozwiązania - które wdraża na terenach swoich upraw. Zobacz też: Szok! Agnieszka i Robert z 2. edycji "Rolnik szuka żony" unikają zdjęć, jak ognia. Aż tu nagle pokazali się na wakacjach z dziećmi!

Wiadomo już, że powstaje 12. seria "Rolnik szuka żony". Wiosną 2025 r. TVP po raz pierwszy pokazała wizytówki kandydatów. Bohaterowie z największą liczbą listów wezmą udział w show. Jak ujawniła Marta Manowska na planie programu już iskrzy od emocji. Emisja nowych odcinków planowana jest na wrzesień.

