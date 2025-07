Agnieszka i Robert poznali się w 2. edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie oni byli pierwszą parą w programie, która zdecydowała wziąć ślub.

Robert oświadczył się Agnieszce 6 grudnia 2015 roku, a już kilka miesięcy później, w kwietniu, 2016 roku powiedzieli sobie „tak”. Na weselu ponad 300 gości bawiło się do rana. Wśród nich była także Marta Manowska - prowadząca program "Rolnik szuka żony".

Świętują 4. urodziny syna Adama?

Agnieszka Filochowska pisze o sobie na swoim profilu na Instagramie:

Szczęśliwa żona, matkaOptymistka lubiąca przyrodę18.03.2017 Tomasz👦❤16.07.2021 Adam👶❤️

Jak widać, młodszy syn gwiazd "Rolnik szuka żony" dopiero co obchodził swoje 4. urodziny. Czy to z tej okazji cała kochająca się rodzina udała się na wycieczkę do Gdańska? Ostatni raz można było zobaczyć całą rodzinę w grudniu 2024 roku, pod choinką. I tylko przy tak wyjątkowych okazjach, Filochowscy czasem pozują do zdjęć.

Agnieszka i Robert z "Rolnik szuka żony" unikają zdjęć

W profesjonalnym serwisie zdjęciowym AKPA jedyne fotki Agnieszki i Roberta z 2. edycji "Rolnik szuka żony" pochodzą z 2017 roku! Nie da się więc ukryć, że szczęśliwa rodzinka nie ma "parcia na szkło". Cieszy więc bardzo, że w lipcu 2025 roku zrobili wyjątek! Czytaj też: Wielkie emocje na planie 12. edycji "Rolnik szuka żony". Aż sypią się iskry! Marta Manowska ujawnia

Rodzina Filochowskich z "Rolnik szuka żony" spędza ze sobą najczęściej czas na roli, ze zwierzętami gospodarskimi. Postanowili z dala od basku fleszy po prostu cieszyć się życiem! Na Instagramie dumna mama jednak czasem chwali się synami. Tym razem pokazała, jak teraz wyglądają razem z mężem! Myślicie, że zmienili się od programu?

Sonda Która edycja programu "Rolnik szuka żony" podobała Ci się bardziej? Wolę 11. edycję. Waldek ma rację, tylko 10! Nie oglądam tego programu.