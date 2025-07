Wielkie emocje na planie 12. edycji "Rolnik szuka żony". Aż sypią się iskry! Marta Manowska ujawnia

Program "Rolnik szuka żony", emitowany na antenie TVP, od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Format, oparty na licencji Freemantle Media, skupia się na poszukiwaniu miłości przez rolników i rolniczki z całej Polski. Dotychczasowe edycje programu przyniosły wiele emocji i niespodziewanych zwrotów akcji, a niektóre z nich zakończyły się trwałymi związkami. W rozmowie z "Pytaniem na śniadanie" Marta Manowska przyznała, że na planie 12. edycji programu już zaczyna "iskrzyć" między uczestnikami a ich kandydatami. Prowadząca podkreśliła, że to jeden z jej ulubionych momentów w pracy nad programem.

W odcinku zerowym widzowie poznali kandydatów na uczestników, spośród których wyłoniona została finałowa piątka. Wśród nich znalazła się tylko jedna rolniczka, 32-letnia Barbara. Pozostali uczestnicy to: 37-letni Roland, 28-letni Krzysztof, 31-letni Gabriel, 54-letni Andrzej, 23-letni Kamil, 24-letni Arkadiusz i 44-letni Jarosław. Marta Manowska zdradziła, że już wie, kto spośród nich otrzymał szansę na znalezienie miłości, a także poznała osoby, z którymi rolnicy będą próbowali ułożyć sobie życie. Szczegóły poniżej.

Prowadząca "Rolnik szuka żony" podkreśliła, że możliwość uczestniczenia w tych pierwszych spotkaniach i randkach jest dla niej niezwykle wzruszająca.

- To jest moment, kiedy zawiązuje się już cień relacji między naszymi bohaterami a kandydatami lub kandydatkami. To jest też jeden z takich moich ulubionych momentów. Sama się łapię na tym, bo to jest drugi dzień naszej pracy, że kończę pracę rozmarzona. Możliwość uczestniczenia w tym i słuchania tych chwil, tych spotkań, tych randek, tych pierwszych kontaktów człowieka roztapia i człowiek sam ma takie wnioski, że to jednak piękne. Miłość jest najważniejsza w życiu – powiedziała Marta Manowska.