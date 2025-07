Lipiec jest dla małżonków ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od lat wyjątkowym miesiącem. 7 lipca urodziny obchodziła ich młodsza córka Bianka. Niestety, w 2025 roku zamiast rodzinnych wakacji, rodzice muszą mierzyć się ze szpitalną diagnozą, bo Adrian Szymaniak znienacka trafił do szpitala.

Co ze zdrowiem Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Adrian Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do szpitala trafił do szpitala z powodu dolegliwości neurologicznych. Nadal trwają badania.

Tak to czasem bywa, że jakieś cholerstwo się przypałęta do człowieka i pokrzyżuje wiele planów. Badania i diagnostyka przez zespół oddziału neurologii trwają, aby ustalić, co mi dolega. Niepewność jest najgorsza, ale liczę na to, że obraz i przyczynę dolegliwości poznam niebawem

- napisał bohater "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na swoim Instastory. Informację zamieścił 14 lipca. Dziś, 18-go lipca 2025 r. już więcej wiadomo od jego żony Anity.

"Diagnostyka trwa, coś znaleźli"

Pobyt Adriana Szymaniaka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na oddziale neurologicznym nie musi oznaczać jego ciężkiego stanu, ale długotrwałe badania bez odpowiedzi nie napawają optymizmem. Na neurologii można diagnozować przyczyny migreny, ale i chorób układu nerwowego. Dlatego zarówno fani, jak i obserwatorzy pary czekają na wiadomości.

Mnóstwo osób pyta o męża... Nadal jest w szpitalu. Diagnostyka trwa, coś znaleźli, ale wciąż brakuje informacji co to. Dziś odwiedziliśmy go z dziećmi, było dużo przytulasów. Nie możemy się doczekać, aż wróci do domu - wyznała Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na InstaStories.

Sam Adrian, 17 lipca wrzucił także kolejną fotkę ze szpitala. Nie napisał, co mu dolega, dodał od siebie, że badania jeszcze trwają. Może to jakiś kolejny etap? Trzymamy mocno kciuki za zdrowie bohatera "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

