Duchowny apeluje po śmierci Kołaczkowskiej. Szok, o co prosi!

Joanna Kołaczkowska była jedną z najbarwniejszych postaci polskiej sceny kabaretowej. Przez lata współtworzyła kabaret Hrabi, którego skecze cieszyły się ogromną popularnością wśród publiczności. Jej nagła śmierć w nocy z 16 na 17 lipca 2025 roku poruszyła nie tylko środowisko artystyczne, ale i miliony wiernych fanów. Media błyskawicznie podjęły temat, wspominając nie tylko dorobek artystki, ale i jej chorobę. Niestety, część nagłówków i komentarzy mówiła o "przegranej walce z rakiem". Przeciwko temu stanowczo zaprotestował duchowny Grzegorz Kramer, a także psycholożka Milena Dzienisiewicz.

Ojciec Grzegorz Kramer, znany jezuita zaapelował do mediów o refleksję nad językiem, jakim opisuje się śmierć osób chorych na raka. Duchowny od kilku tygodni przebywa w hospicjum w Pucku. Jak sam mówi, w ostatnim czasie towarzyszył siedmiu osobom w ich ostatnich chwilach. Żadnej z nich nie nazwał przegraną.

Spędzam swój miesiąc w Puckim Hospicjum, przez ten czas umarło siedem Osób. Każda z nich była chora. Jednak nigdy bym nie powiedział, że Oni przegrali. Oni żyli swoim życiem, również tym, w którym obecna była choroba, do końca. Do ostatniego wdechu (...) Rak to nie jest żadna bitwa, to choroba, która czasem kończy się śmiercią, ale śmierć nie jest przegraną. Kiedy tak mówimy i piszemy, to mimowolnie, jakbyśmy mówili: cały ten etap życia człowieka chorego był porażką. Nie był - czytamy w przejmującym wpisie duchownego.