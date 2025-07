Joanna Kołaczkowska to niekwestionowana legenda polskiego kabaretu. Artystka zmarła po długiej walce z ciężką chorobą. Wiadomość o jej śmierci jako pierwszy opublikował Kabaret Hrabi, z którym aktorka związana była przez wiele lat. Miała tylko 59 lat. Jej odejście to ogromna strata nie tylko dla środowiska artystycznego, ale i dla wszystkich, którym przez lata poprawiała nastrój.

Kołaczkowska była nie tylko utalentowaną artystką, ale też niezwykle ciepłym człowiekiem. Jej śmierć poruszyła wiele znanych osób — w mediach społecznościowych pojawiły się setki pożegnań. Jednym z najbardziej osobistych i wzruszających jest ten autorstwa Szymona Majewskiego.

Szymon Majewski to znany dziennikarz i satyryk. Mężczyzna zamieścił emocjonalny wpis na Facebooku, w którym wspominał wspólne chwile z Joanną. Nie ukrywał, że wiadomość o jej śmierci była dla niego ciosem.

Nie wierzę w to, że nie usiądziemy u Ciebie, i nie spytasz mnie, czy zrobić mi kawę. Nie wierzę, też w to, że zaraz nie przyjdzie Twój kot Stefan a Ty się już nie zachwycisz, jak pięknie zeskoczył z parapetu. Asiu, dziękuję, że parę lat temu wpadłaś cudownie w moje życie. Dziękuję Ci za tę przyjaźń, którą mnie obdarowałaś, że te na nasze „Mówisiowe” chwile, za Twą szczerość, za Twój śmiech, za to, że mogłem być w Twoim kręgu i ogrzać się przy Twoim talencie - czytamy we wpisie Majewskiego.