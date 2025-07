W dniu pogrzebu Joanny Kołaczkowskiej pochowano także wielką polską poetkę. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie Urszuli Kozioł

Urszula Kozioł zmarła 20 lipca 2025 r. w wieku 94 lat. 28 lipca 2025 roku odbył się jej pogrzeb we Wrocławiu. Artystka spoczęła obok męża, Feliksa Przybylaka, także poety, germanisty i tłumacza. W tym samym dniu, w Warszawie na Powązkach tłumy pożegnały artystkę kabaretową, Joannę Kołaczkowską. Ona spoczęła na wieki obok swojego mistrza, Stanisława Tyma.

Poetka spoczęła obok męża

W ostatniej drodze Urszuli Kozioł, poetce towarzyszyli bliscy, przyjaciele oraz mieszkańcy Wrocławia. Czytelnicy wielkiej literatury przyszli oddać hołd wybitnej poetce i pisarce. Msza żałobna odbyła się w kościele św. Wawrzyńca, następnie artystka została pochowana na pobliskim cmentarzu.

Wiadomość o śmierci poetki przekazał 20 lipca 2025 roku prezydent Wrocławia na Facebooku. Jacek Sutryk napisał:

Na koniec niedzieli doszła do mnie bardzo smutna wiadomość. Dzisiaj w wieku 94 lat zmarła Urszula Kozioł. Wielka poetka, pisarka. Honorowa Obywatelka Wrocławia. Laureatka Nagrody Literackiej Nike w 2024.

"Będzie nam jej bardzo brakowało"

Kondolencje popłynęły także z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Autorzy wpisu w poruszających słowach podkreślilli znaczenie twórczości Urszuli Kozioł dla polskiej literatury.

Twórczość Urszuli Kozioł była, jest i będzie ważnym głosem w polskiej literaturze. Jej ostatni tom poetycki "Raptularz" został uhonorowany Nagrodą Literacką Nike w 2024 r. Krytyk "Nowego Napisu Co Tydzień", Dariusz Żółtowski, pisał o nim: "To lekcja z antropologii starości, która - miejmy nadzieję - czeka nas wszystkich. Swoisty pamiętnik z okresu umierania". Kochała słowo. Kochała poezję. Kochała Wrocław. My - mieszkańcy jej miasta - kochaliśmy ją. Będzie nam jej bardzo brakowało.

Urszula Kozioł zostawiła po sobie ważne słowa

Urszula Kozioł była laureatką licznych nagród literackich. Jej ostatni tom poetycki, "Raptularz", zdobył Nagrodę Literacką Nike w 2024 r. Wcześnie była także nominowana do Nike za inne dzieła, m.in.: "Supliki" (2006), "Przelotem" (2008), "Klangor" (2015) oraz "Ucieczki" (2017).

Podczas ceremonii odebrania Złotego Pióra za "Raptularz", poetka mówiła o tym, jak ważne było dla niej dzielenie się dobrem:

Dzielimy się tym, co stwarza dobro