Posłanka PiS zirytowała Idę Nowakowską! Poszło o wieści na temat ciąży

Dominika Chorosińska kilka dni temu opublikowała na swoim koncie na Facebooku krótki wpis, który narobił niemałego zamieszania. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości zasugerowała, że prezenterka telewizyjna i gwiazda Ida Nowakowska jest w ciąży. Przesłała gwieździe nawet gratulacje. - Ida Nowakowska ogłosiła kolejną ciążę. Gratulacje - napisała nieopatrznie Dominika Chorosińska, a do wpisu dodała zdjęcie Nowakowskiej z synkiem na rękach. Prawda jest jednak zupełnie inna, a prezenterka wcale nie spodziewa się dziecka. Wpis posłanki PiS narobił zamieszania!

O komentarz w sprawie portal Pudelek poprosił samą zainteresowaną. Ida Nowakowska nie kryła zaskoczenia i irytacji:

Już mnie wielokrotnie uśmiercano, bez przerwy są publikowane fałszywe wiadomości o mojej rodzinie. Byłam też w ekstremalnych sytuacjach na wygenerowanych zdjęciach, a teraz po sieci krąży kolejny fake news o mojej ciąży. Pytanie: czego nowego dowiem się o sobie jutro? - odpisała Pudelkowi gwiazda.

Faktycznie, będą użytkownikiem sieci trzeba uważać na to, co jest publikowane, co chce podać się dalej. Po intrenecie krąży wiele nieprawdziwych informacji, sugerujących, że doszło do czegoś, co wcale się nie zdarzyło. Z pewnością posłanka Chorosińka nie chciała zaszkodzić Nowakowskiej, sama jest matką kilkorga dzieci i pewnie chciała dobrze. Niestety, nie sprawdziła jak się sprawy mają.

Dominika Chorosińka to posłanka PiS. Dawniej była znaną aktorką

Przypomnijmy, że Dominika Chorosińska od 2019 roku jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości, a kiedyś zyskała sławę jako aktorka. W wyborach samorządowych w 2018 wystartowała z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, uzyskując mandat radnej VI kadencji. W zeszłym roku w trwającym dwa tygodnie rządzie Mateusza Morawieckiego, który postawał po wyborach 15 października, została nawet ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Prywatnie zaś jest związana od ponad 20 lat z aktorem Michałem Chorosińskim, z którym ma kilkoro dzieci.

