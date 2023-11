Chorosińska usiadła w Sejmie koło Morawieckiego. Szybko tego pożałowała! Nagranie hitem sieci

Kim jest Dominika Chorosińska?

W poniedziałek (27.11) zaprzysiężony został rząd premiera Mateusza Morawieckiego. To, co zwracało uwagę, to fakt, że większość nowego gabinetu stanowią kobiety. Wśród nich znalazła się Dominika Chorosińska, znana także ze swoich aktorskich występów. Od 2019 roku jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej próbowała swoich sił w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jednak bezskutecznie. Natomiast w 2018 roku udało jej się zostać radną Sejmiku województwa mazowieckiego. Teraz Chorosińska pokieruje Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zastępując na tym stanowisku Piotra Glińskiego.

- Panie wnoszą do polityki coś niezwykle cennego. Zupełnie inne spojrzenie niż panowie, chciałbym, żeby tak było w przyszłości – argumentował w poniedziałek Mateusz Morawiecki w programie "Gość Wiadomości" TVP.

Nagranie z Sejmu hitem sieci

We wtorek Chorosińska pojawiła się na posiedzeniu Sejmu już jako minister. Gdy tylko aktorka pojawiła się w rządowych ławach, postanowiła zająć miejsce obok samego premiera Mateusza Morawieckiego. Gdy usiadła obok niego, on wpatrywał się w telefon. Jednak, gdy podniósł głowę, zauważył aktorkę i zaczął coś mówić do rzecznika rządu Piotra Müllera, który stał za nim. Po krótkiej wymianie zdań aktorka przeniosła się do drugiego rzędu.

W sieci szybko pojawiło się nagranie dokumentujące tę sytuację.

Chorosinska usiadła koło Matousza a ten szybciutko wskazał jej miejsce w dalszej ławce 😂😂😂😂😂To mowiecie, pisiory, że to ten wasz szacunek do kobiet 😂😂😂😂 pic.twitter.com/cbi85nu30C— Ryża (@BellaAuc) November 28, 2023

