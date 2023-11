Dominika Chorosińska od 2019 roku jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej próbowała sowich sił w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jednak bezskutecznie. Natomiast w 2018 roku udało jej się zostać radną Sejmiku województwa mazowieckiego. Teraz jednak Chorosińska znów jest na ustach wszystkich, bo została ministrem! Dominika Chorosińska w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego, który został zaprzysiężony w poniedziałek 28 listopada, pokieruje Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zastępując na tym stanowisku Piotra Glińskiego.

Fakt, że Chorosińska trafiła do rządu uruchomił internatów w poszukiwaniu starego wywiadu z posłanką. Był to wywiad przeprowadzony przez Beatę Lubecką na antenie radia Zet przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku, w których po raz pierwszy startowała. Chorosińska wówczas nie błysnęła wiedzą polityczną. W czasie rozmowy padły pytania dotyczące ustroju Polski i pracy parlamentu. Nie odpowiedziała na pytanie ilu w polskim Sejmie zasiada posłów, ani ilu mamy senatorów, po czym przyznała, że nie wie. Błędnie opowiedziała na pytanie, ile wynosi wiek pozwalający startować w wyborach prezydenckich, ale na szczęście wiedziała ile trawa kadencja prezydenta. Sama potem komentowała, że nie ma głowy do cyfr i zjadł ją stres. Z pewnością do tej pory Chorosińska nadrobiła te braki.

Dominika „minister kultury” Chorosińska w rządzie eksperckim Morawieckiego 🤡 pic.twitter.com/G4QNObQ3kV— Grzegorz Kot (@gfkot) November 27, 2023