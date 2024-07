Ministra Kotula nie czeka, aż ktoś otworzy jej drzwi. Radzi sobie sama!

Katarzynie Kotuli jako ministrze ds. równości jak każdemu innemu członkowi Rady Ministrów przysługuje rządowy samochód z kierowcą. W fakcie, że z niego korzysta, nie ma niczego złego. Więcej, okazuje się, że przywileje władzy nie uderzyły ministrze Kotuli go głowy. Choć służbowa limuzyna odbiera ją spod domu, to w przeciwieństwie do wielu polityków, którzy z podobnych udogodnień korzystają, ona nie czeka, aż kierowca przybiegnie i otworzy jej drzwi. Ba! Radzi sobie z tym sama. W końcu funkcja, którą pełni zobowiązuje, by traktować rządowego kierowcę po partnersku a nie jak służącego. Warto jednak, żeby limuzyna nie blokowała dostępu go garaży mieszkańców, kiedy czeka na ministrę.

Kim jest Katarzyna Kotula?

Katarzyna Kotula to jedna z bardziej popularnych ministrów w rządzie Donalda Tuska. Opowiada za sprawy równości. Z wykształcenia jest anglistką, ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kiedyś prowadziła szkołę językową, w której uczyła, ale była też nauczycielką w szkole w Gryfinie. Ma więc bogate wykształcenie, a także duże doświadczenie w polityce.